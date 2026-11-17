Orbea lanza la Kimu 12, una bicicleta de equilibrio diseñada para niños de 2 a 4 años y entre 80 y 100 cm de altura, con componentes que favorecen la estabilidad.

Orbea ha incorporado la Kimu 12 a su catálogo de bicicletas infantiles, un modelo específico diseñado para niños y niñas de entre 2 y 4 años. Esta nueva bicicleta de equilibrio está orientada a menores con una estatura comprendida entre 80 y 100 cm, con el objetivo principal de facilitar el aprendizaje de la habilidad más importante del ciclismo: el mantenimiento del equilibrio y la adquisición de confianza sobre dos ruedas.

Diseño centrado en la estabilidad y seguridad

La Kimu 12 cuenta con un cuadro que presenta un pedalier bajo, una característica que ayuda al niño a mantener el equilibrio de manera natural. Además, el tubo horizontal tiene una altura reducida, lo que facilita tanto subir y bajar de la bicicleta como apoyar los pies en el suelo con seguridad. Estos detalles estructurales buscan que las primeras experiencias sobre dos ruedas sean más seguras y divertidas para el usuario.

Also read CaixaBank lanza una promoción para captar nuevas cuentas online: ofrece una bonificación de 100 euros

Para evitar giros bruscos o repentinos que puedan asustar al niño, la bicicleta incorpora un estabilizador de dirección de goma. Este componente integra el manejo de la bicicleta mientras el menor aprende a controlar la dirección, proporcionando una conducción más suave y predecible. La seguridad es un pilar fundamental en la filosofía de diseño de este producto infantil.

El cockpit compacto adaptado a manos pequeñas

El área de control o cockpit de la Kimu 12 está diseñada para ser compacta y ligera. Los puños tienen un diámetro adaptado específicamente a las manos pequeñas de los niños en este rango de edad. La estructura presenta bordes redondeados y un diseño sencillo que reduce la complejidad del manejo, permitiendo que el niño se enfoque en la coordinación y no en la mecánica del vehículo.

Advertisement

Esta bicicleta completa la propuesta inicial de Orbea para las primeras experiencias. Junto con la Kimu 16, forma una gama orientada a los primeros pasos en el ciclismo. Mientras la Kimu 12 permite descubrir el equilibrio y familiarizarse con el control de la dirección, la Kimu 16 acompaña el siguiente paso del aprendizaje. La Kimu 16 incluye un sistema convertible que permite comenzar como bicicleta de equilibrio y transformarse posteriormente en una bicicleta con pedales.

Gameta Kimu para mayor autonomía y crecimiento

Más allá de las bicicletas de equilibrio, Orbea ofrece la gama Kimu 20, Kimu 24 y Kimu 27. Estos modelos están orientados a usuarios que ya dominan las habilidades básicas y buscan una mayor autonomía. Con geometrías adaptadas, componentes específicos y diferentes configuraciones según la edad y el uso, estos modelos permiten seguir desarrollando habilidades ciclistas avanzadas.

Las bicicletas Kimu 20, Kimu 24 y Kimu 27 están diseñadas para explorar nuevos terrenos y disfrutar de aventuras cada vez mayores. Toda la familia de bicicletas infantiles Orbea comparte una misma filosofía: ofrecer bicicletas diseñadas específicamente para la infancia, con una conducción que inspira confianza y una construcción preparada para durar. La calidad, el diseño específico y la durabilidad son valores esenciales en toda la línea Kimu de Orbea.

La información sobre esta presentación y los detalles de la política de privacidad de Sport Life Ibérica S.A.U., responsable del tratamiento de datos en la plataforma donde se publica, confirma la gestión de datos personales como nombre, apellidos, email y dirección postal. El domicilio social de Sport Life Ibérica S.A.U. está situado en calle Nestares 20, 28045 Madrid, España, y puede contactarse a través del teléfono 913470100 o el correo sportlifeiberica@slib.es.