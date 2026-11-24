La 27ª edición de la Orbea Monegros se celebra el 24 de abril de 2027. Las inscripciones abren el 10 de diciembre de 2026 con prioridad para excompetidores.

La organización ha anunciado que la 27ª edición de la Orbea Monegros se disputará el sábado 24 de abril de 2027. Esta prueba, considerada la gran clásica del ciclismo en el desierto, consolidará su posición como la referencia europea del ciclismo de montaña y off-road desde su creación en 2001. Miles de aficionados tendrán la oportunidad de recorrer los exclusivos caminos y paisajes del desierto de Monegros en una jornada que ya es icónica en el calendario deportivo.

Calendario de inscripciones preferente 2026

Las inscripciones para la edición de 2027 se abrirán oficialmente el jueves 10 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas. La organización ha estructurado el proceso de registro en dos periodos diferenciados para gestionar la demanda de forma ordenada. El primer bloque está reservado exclusivamente para quienes participaron en las ediciones de 2024, 2025 y 2026, reconociendo así su fidelidad a la prueba. Estos ciclistas deberán validar su identidad con su DNI en la plataforma de inscripción, cuya dirección será comunicada próximamente por la organización a través de correo electrónico.

Also read El Gobierno prorroga los descuentos al transporte público y mantiene el Abono Único en 2027

Transición al registro general abierto

Una vez vencido el periodo preferente, se dará paso al registro general para cualquier persona interesada en participar. Este segundo periodo está destinado a nuevos participantes o a aquellos que no lograron inscribirse durante la fase prioritaria. El objetivo de esta estrategia es garantizar que las plazas disponibles se completen, manteniendo la calidad de la experiencia para todos los atletas. La organización informa que las condiciones detalladas de esta fase ya han sido comunicadas a los participantes que reúnen las condiciones necesarias.

Advertisement

Novedades y recorrido en Sariñena

Desde la organización aseguran que la edición de 2027 será muy especial, incluyendo una limitación de participación más exigente. Esta medida busca brindar una experiencia acorde con la visión de Orbea sobre la organización de eventos, combinada con una nueva imagen oficial diseñada para la ocasión. La prueba mantendrá su salida y llegada en el recinto ferial de Sariñena, recorriendo parajes únicos como Jubierre en el término municipal de Castejón de Monegros.

Impacto económico y turismo deportivo

Cada primavera, esta competencia convierte la comarca en un punto de encuentro para aventureros de toda España y de otros países. La presencia de miles de ciclistas genera un impacto directo positivo en la economía local y proyección de la zona. La información detallada sobre las novedades se publicará en los canales habituales, como la web oficial y las redes sociales de la prueba, invitando a los seguidores a mantenerse informados sobre los próximos desarrollos de este evento deportivo de talla internacional.