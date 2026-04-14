Orbán Derrotado: Hungría Marca un Punto de Inflexión para la Extrema Derecha en Europa

La contundente derrota de Viktor Orbán en Hungría tras dieciséis años en el poder plantea interrogantes sobre el futuro de la extrema derecha en Europa y sus relaciones con Bruselas, Washington y Moscú. El análisis de las causas de su caída, el impacto en la política europea y el rol de figuras como Trump y Milei.

Los pronósticos, esta vez, se han cumplido. Viktor Orbán ha sufrido una derrota en las elecciones húngaras tras dieciséis años de gobierno marcados por recortes, censura y acusaciones de corrupción. Durante ese tiempo, Hungría transitó de una supuesta 'democracia' a un modelo de 'autocracia electoral'. La extrema derecha ha obtenido 55 escaños en el Parlamento de Budapest, una cifra significativamente menor a los 138 obtenidos por el candidato de Tisza, Péter Magyar. Este resultado no solo es crucial para el futuro de Hungría , sino que también reconfigurará las relaciones con Bruselas, Washington y Moscú. La familia política ultraconservadora pierde con esta derrota su principal laboratorio en la Unión Europea, y uno de los más importantes a nivel global.

¿Cómo un primer ministro con control absoluto sobre los medios, las universidades y el sistema judicial, ha fracasado en las urnas? ¿Cuáles son las razones detrás de su caída? ¿Este resultado representa un freno para la extrema derecha a nivel mundial? ¿Y podría influir de alguna manera en Vox? La situación presenta múltiples aristas. Hungría había tenido congelados fondos europeos debido a acusaciones de corrupción y malversación, la vulneración del Estado de Derecho y la negativa de Orbán a enviar recursos a Ucrania. Este conjunto de sanciones económicas exacerbó una crisis persistente desde la pandemia, provocando la emigración de miles de jóvenes hacia otros países de la Unión Europea.

El contexto internacional también juega un papel relevante. Orbán nunca ocultó su simpatía hacia Rusia y, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, actuó como un intermediario entre Washington y Moscú. La caída del primer ministro húngaro coincide con la primera derrota significativa de Giorgia Meloni en Italia, perdiendo el referéndum sobre la 'reforma de la magistratura', y con unos resultados desfavorables para el partido de Marine Le Pen en las elecciones municipales francesas.

Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales e investigador del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha, señala: 'La extrema derecha parece estar alcanzando un límite en varios lugares de Europa. La razón principal es un cambio en la opinión pública. La inmigración ha dejado de ser el único tema relevante, compitiendo con la salud de los servicios públicos, los precios de la energía y la calidad de vida. Los partidos ultraconservadores deben integrar la gestión pública en sus discursos, especialmente cuando acceden al poder, lo que les genera desgaste'. Javier Martín Merchán, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, añade: 'La desaceleración del avance de la extrema derecha no implica necesariamente un crecimiento de las formaciones de izquierda o centro, sino que beneficia a las posturas conservadoras y de centroderecha'.

Péter Magyar, quien formó parte del partido de Viktor Orbán hasta hace dos años, y cuyos eurodiputados están integrados en el Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas. Las voces consultadas por Público, sin embargo, instan a 'no mezclar' los resultados de las elecciones húngaras con los recientes contratiempos de la extrema derecha en Italia, Francia o Eslovenia. Guillermo Fernández-Vázquez, sociólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, explica: 'Las encuestas publicadas en los últimos meses ya anticipaban la caída de Viktor Orbán, mucho antes de la intensificación que caracterizó el inicio de 2026. Por lo tanto, la derrota se debe principalmente a factores internos, como la corrupción y la crisis económica en Hungría. La internacional reaccionaria, sin duda, empleó todos los mecanismos de propaganda disponibles para evitar la derrota de Orbán. No solo no lograron su objetivo, sino que evidenciaron una pérdida de capacidad de persuasión'.

Asimismo, Fernández-Vázquez comenta: 'La asociación con el trumpismo no causó la caída de la extrema derecha en Hungría, pero los esfuerzos del trumpismo tampoco fueron suficientes para evitar su derrota', siendo también autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa (Lengua de Trapo). Javier Milei, Alice Weidel, Santiago Abascal, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Marco Rubio, JD Vance y el propio Donald Trump brindaron su apoyo a Viktor Orbán durante la campaña electoral. A pesar de ello, el conglomerado ultraconservador perdió su principal aliado en la Unión Europea.

David Lerín Ibarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, señala: 'Los cambios de tendencia son graduales y es prematuro sacar conclusiones definitivas. En este caso, la corrupción ha sido un factor crucial, mientras que los conflictos en Oriente Medio y la proximidad con Rusia han afectado negativamente la imagen electoral de Viktor Orbán. La derecha radical pierde ahora una pieza importante, no fundamental, pero sí relevante dentro de Europa'. 'Trump podría ser decisivo en términos electorales para la extrema derecha a nivel europeo





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