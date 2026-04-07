Orbán Admite Conversaciones con Putin 'Sobre la Paz' y Ofrece Colaboración, Desatando Polémica

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, confirma conversaciones con Vladímir Putin, generando controversia tras revelaciones sobre su disposición a colaborar. La declaración se produce en medio de críticas por su postura frente a la guerra en Ucrania y su relación con Rusia. Orbán, conocido por su ultranacionalismo, ha sido criticado por su proximidad a Putin, contrastando con la posición mayoritaria de la Unión Europea.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán , conocido por su postura ultranacionalista, ha confirmado haber mantenido conversaciones 'sobre la paz' con el presidente ruso, Vladímir Putin . Esta declaración se produce tras revelaciones de medios estadounidenses que sugieren una conversación en la que Orbán habría ofrecido su total colaboración al mandatario ruso.

La noticia ha generado controversia y ha intensificado el debate sobre la relación de Hungría con Rusia y su postura frente a la guerra en Ucrania. Orbán, en respuesta a un mensaje del primer ministro polaco, Donald Tusk, a través de la red social X, admitió la conversación y afirmó haber discutido con Putin sobre el fin de la guerra y la posibilidad de organizar una cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia en Budapest. Adicionalmente, Orbán cuestionó las acciones de Tusk en pro de la paz, utilizando la misma plataforma para expresar su postura. El intercambio en X se desencadenó por las acusaciones de Tusk, basadas en informes de Bloomberg, que indicaban que Orbán, durante una llamada telefónica en octubre pasado, se habría puesto a disposición de Putin. Según la transcripción de la llamada a la que tuvo acceso el medio, Orbán habría expresado su disposición a 'hacer todo lo posible' para ayudar al presidente ruso, llegando a afirmar 'En cualquier asunto en el que pueda ser de ayuda, estoy a su servicio'. La publicación de esta información ha puesto de manifiesto la creciente preocupación sobre la influencia rusa en la política europea y el apoyo tácito que Orbán ha brindado a Putin en el contexto del conflicto ucraniano. El respaldo de Orbán a Putin, contrastando con la postura mayoritaria de la Unión Europea, ha sido un tema recurrente en la agenda política europea





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