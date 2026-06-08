Orange adquiere el 100% de MasOrange por 4.250 millones de euros

La multinacional francesa Orange ha completado la adquisición del 100% de MasOrange, tras comprar el 50% restante a Lorca por 4.250 millones de euros. La empresa española ahora forma parte del Grupo Orange y se espera que se refinarice la deuda de 11.000 millones. Meinrad Spenger seguirá como CEO de MasOrange y se incorporará al Comité Ejecutivo de Orange.

Orange ha adquirido el 100% de Mas Orange tras comprar el 50% restante a Lorca por 4.250 millones de euros. La multinacional francesa consolidará íntegramente los resultados de Mas Orange en sus estados financieros y planea refinanciar su deuda de 11.000 millones.

Meinrad Spenger seguirá como CEO de MasOrange y se incorpora al Comité Ejecutivo de Orange, reforzando la importancia estratégica de España para el grupo. Se estudia la desaparición de la marca MasOrange para operar solo bajo la marca Orange, aprovechando la fortaleza global de la compañía. Orange ha firmado la adquisición del 50% de las acciones de MasOrange que ostentaba Lorca, su socio en la empresa conjunta en España.

El grupo francés ahora posee el 100% del capital de la operadora y ha anunciado que tiene previsto refinanciar la deuda financiera de la española a lo largo del tiempo. Esta operación se produce tras la firma de un acuerdo vinculante con Lorca el 12 de diciembre de 2025, en virtud del cual Orange acordó adquirir la totalidad de MasOrange. Desde entonces, Orange ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para completar la operación.

Christel Heydemann, consejera delegada del Grupo Orange, ha indicado que confía en el futuro de la empresa y ha agregado que la compra del 50% restante de MasOrange abre el camino a sinergias industriales, operativas y comerciales aceleradas, impulsando una mayor creación de valor. Con la plena propiedad, MasOrange goza de una agilidad total y puede ahora moverse a toda velocidad respaldada por la solidez y la envergadura del grupo Orange.

La integración de MasOrange en el Grupo Orange permitirá acelerar el impulso en el mercado español, respaldados por una mayor capacidad de inversión e innovación, así como por la experiencia global. Bruselas ha aprobado la compra de Orange Francia a MasOrange a falta del dictamen de subvenciones extranjeras.

Esta es una buena noticia para los consumidores, las empresas y las administraciones públicas españolas, ya que seguiremos ofreciéndoles servicios innovadores y de alta calidad, al tiempo que nos beneficiamos de la solidez industrial y la envergadura del grupo Orange para generar aún más valor en España. Meinrad Spenger seguirá siendo el CEO de la compañía española y se unirá al Comité Ejecutivo del grupo Orange.

Tras el cierre de la operación, el grupo tiene previsto refinanciar la deuda financiera de MasOrange a lo largo del tiempo. Este es precisamente uno de los retos que tiene por delante la compañía. Una operación similar a la registrada con Vodafone en la FiberCo. De momento, no se esperan grandes cambios en el equipo directivo, ni en el comité de dirección, ni tampoco en la hoja de ruta. Solo cambiará la titularidad del dueño





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