Optimismo sobre un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, pero es solo el primer paso de un proceso más largo

El optimismo sobre la posibilidad de que el Gobierno de Trump alcance un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y comenzar a poner fin a la guerra ha sido alentador, pero es importante recordar que esto no sería un acuerdo de paz en sí mismo. Es el primer paso de un proceso mucho más largo. El ministro de Exteriores de Irán afirma que un acuerdo "nunca ha estado más cerca", pero lo que viene después será aún más difícil.
CNN — Existe un optimismo repentino sobre la posibilidad de que el Gobierno de Trump alcance un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y comenzar a poner fin a la guerra, y esta vez no solo en la mente del presidente Donald Trump.
Incluso el ministro de Exteriores de Irán afirma que un acuerdo "nunca ha estado más cerca". Pero es importante señalar que, incluso si hay buenas razones para el optimismo, esto no sería un acuerdo de paz, en sí mismo. Es el primer paso de un proceso mucho más largo. Llegar hasta aquí probablemente fue la parte más fácil; lo que viene después será aún más difícil.
El jueves, desde Musandam, Omán, se observan varios buques anclados en el estrecho de Ormuz. Related live story Guerra de EE. UU. e Israel con Irán, en vivo: estado de las conversaciones de paz y más noticia
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