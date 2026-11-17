La OPS retira el estatus de libre de sarampión a Estados Unidos y México tras un brote fatal que ha causado diez muertes en 2026 y más de cinco mil casos, superando niveles de 1991.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha confirmado oficialmente la retirada del estatus de país libre de sarampión para Estados Unidos y México. Esta decisión administrativa se hizo pública el martes durante una rueda de prensa, marcando un punto de inflexión en la salud pública regional ante el resurgimiento de esta enfermedad viral. El director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, presidió el anuncio donde explicó que la erradicación de patógenos no es un logro estático, sino un proceso continuo que requiere vigilancia constante.

Desencadenante de la decisión sanitaria

El cambio en el estatus sanitario se produce apenas unos días después de que las autoridades de los estados de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevas defunciones directamente vinculadas al virus del sarampión. En total, Estados Unidos ha registrado diez fallecimientos por esta causa durante el año 2026, lo que ha disparado la alarma entre las autoridades sanitarias internacionales. La expansión del virus se ha concentrado ampliamente en poblaciones que no han recibido la vacuna correspondiente, exacerbando la gravedad de los brotes recientes.

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Mecanismo de revisión y criterios técnicos

La decisión final fue tomada tras el análisis detallado realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, conocida por sus siglas como RVC. Este comité técnico se reunió entre el 10 y el 13 de noviembre para evaluar el cumplimiento de los criterios de eliminación, concluyendo que el estatus debe ser retirado tanto para Estados Unidos como para México. El doctor Barbosa subrayó que la eliminación del sarampión no es un trofeo que se coloca en una estantería una vez conseguido, sino una meta que exige mantenimiento permanente.

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Datos epidemiológicos y comparativas históricas

Los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran una escalada drástica en los contagios. En lo que va del año, se han documentado 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país. Esta cifra representa más del doble de los 2.289 reportados durante todo el año 2025, estableciendo un récord reciente. Es importante destacar que este número contrasta con la media histórica de 180 detecciones anuales registrada entre el año 2000 y el 2024, cuando el país mantenía su estatus de libre de sarampión.

Contexto histórico y proyección de riesgos

Aunque la cifra actual de casos no alcanza el pico histórico máximo, que fue de 9.643 casos en 1991, los datos actuales indican una tendencia preocupante que contradice las décadas de progreso en inmunización. La OPS ha extendido esta medida de revisión también a México, señalando que la situación epidemiológica en ambos países ya no cumple con los estándares necesarios para la clasificación de eliminación. Los expertos advierten que el regreso del sarampión demuestra cómo los virus se aprovechan de las brechas en la vacunación, recordando que mientras las enfermedades no desaparecen, la protección individual y colectiva es fundamental para evitar nuevas olas mortales.