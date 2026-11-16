OPPO confirma el lanzamiento del Pad Air 6. Tablet de 12.1 pulgadas con chip de 4nm, 120Hz y apps educativas. Conoce precios y especificaciones técnicas.

El OPPO Pad Air 6 ha dejado de ser una especulación para convertirse en una realidad tangible en el mercado tecnológico actual. Este nuevo dispositivo tablet está diseñado específicamente para atender las necesidades de los estudiantes y de los usuarios que requieren un consumo intensivo de contenidos multimedia de alta calidad. El anuncio oficial de este modelo se ha realizado simultáneamente con la presentación de los smartphones Reno17 en el territorio de China, un movimiento estratégico que indica firmemente que el producto pronto trascenderá las fronteras del país asiático para llegar a mercados internacionales.

Pantalla AMOLED de 12.1 Pulgadas y 120Hz

El componente visual del OPPO Pad Air 6 destaca por incorporar un panel LCD de 12.1 pulgadas con una tasa de refresco dinámica que alcanza los 120 Hz. Esta característica técnica garantiza una fluidez excepcional tanto en la navegación por interfaces como en la reproducción de video. Para garantizar la comodidad visual durante sesiones prolongadas, el dispositivo ofrece un brillo máximo de 900 nits y cubre el 100% del espacio de color sRGB, asegurando una reproducción cromática precisa.

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Además de la variante estándar, existe una opción con pantalla mate, denominada OPPO Notes, que reduce los reflejos para mejorar la legibilidad en ambientes con mucha luz. El acabado del chasis, disponible en tonos azul y plata, presenta un grosor notable y un peso de 603 gramos, equilibrando la portabilidad con la solidez estructural necesaria para el uso académico diario.

Rendimiento Interno y Configuraciones de Memoria

En el interior del OPPO Pad Air 6 opera un procesador de ocho núcleos fabricado bajo el nodo de 4 nm, una tecnología avanzada que optimiza la eficiencia energética sin sacrificar la potencia de cálculo. Este sistema se complementa con memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1, combinaciones que permiten una multitarea ligera y un consumo de contenido sin interrupciones. Las configuraciones disponibles arrancan en 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y llegan hasta los 12 GB de RAM con 256 GB de espacio para guardar información.

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El dispositivo también integra una batería de gran capacidad que, según las pruebas, asegura un día completo de uso sin problemas. La carga rápida de 33 W permite recuperar la energía necesaria en tiempos reducidos. En el sector de la conectividad, existe una versión compatible con la red 5G, además de una función exclusiva que permite conectarse a internet a través de un teléfono cercano de la misma marca sin activar el punto de acceso tradicional, un método que la firma indica consume un 30% menos de energía.

Ecosistema Educativo y Aplicaciones Únicas

El desarrollo del dispositivo incluye herramientas diseñadas para facilitar la vida a los usuarios, siendo el software un aliado clave en este segmento. Una de sus funciones más llamativas es la capacidad de capturar apuntes escritos en una pizarra y transferirlos como texto digital al acercar el smartphone al OPPO Pad Air 6. Esta integración entre dispositivos mejora drásticamente la productividad académica al digitalizar el contenido físico de manera inmediata.

La aplicación también permite organizar notas y exámenes clasificándolos por categorías específicas. Si al escribir se acaba el espacio, basta con un toque para expandir la página y seguir trabajando sin saltar a un nuevo folio, una solución que evita los problemas de márgenes en documentos digitales. Además, el tablet cuenta con cámaras trasera y delantera para videollamadas y documentación.

Precios y Disponibilidad Comercial

Los datos oficiales sobre el lanzamiento del nuevo tablet OPPO Pad Air 6 revelan una estructura de precios ajustada al mercado chino que servirá de referencia para su posible expansión. La configuración base de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se ofrece a 3099 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 420 euros. Esta entrada de gama ofrece un rendimiento sólido para tareas básicas y estudio ligero.

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Para quienes buscan mayor capacidad de almacenamiento, la versión de 8 GB de RAM y 256 GB con pantalla mate se fija en 3799 yuanes, aproximadamente 515 euros. La configuración máxima de 12 GB de RAM y 256 GB con pantalla mate se encuentra disponible por 4299 yuanes, aproximadamente 580 euros, ofreciendo el máximo rendimiento para usuarios exigentes que requieren multitarea avanzada y almacenamiento masivo.