Analistas recomiendan acciones como Amazon, MercadoLibre y LVMH para aprovechar el boom del consumo global de 79.000 millones de dólares en el Black Friday.

El Black Friday 2025 consolida su posición como el evento comercial más significativo del año, generando un impacto directo en los mercados financieros globales. Las ventas alcanzaron cerca de 79.000 millones de dólares a nivel global, representando un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior, mientras que la Cyber Week generó 336.600 millones. Esta oleada de consumo no solo transforma el comportamiento del comprador minorista, sino que also ofrece a los inversores oportunidades estratégicas para capitalizar el aumento de los ingresos corporativos.

Impacto Financiero Global del Consumo

La magnitud de estas cifras, tal como señalan el equipo de análisis de Metagestión, demuestra que el fenómeno ha traspasado sus orígenes en la cultura estadounidense para convertirse en un motor económico mundial. Los datos de Salesforce evidencian una resiliencia notable en el sector del consumo discrecional, preparando el terreno para que las acciones relacionadas con el comercio electrónico y la logística experimenten un impulso significativo durante el cuarto trimestre del año.

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Amazon: Liderazgo y Crecimiento de AWS

Amazon se mantiene como la opción más recomendada por los analistas de Tressis y forma parte de las carteras estratégicas de Metagestión debido a su dominio absoluto en el comercio en línea. José Francisco Ibáñez, analista de renta variable de Tressis, destaca que la compañía catalizadores clave incluyen la expansión de su negocio publicitario, la mejora continua de la rentabilidad de su actividad comercial y el crecimiento sostenido de Amazon Web Services (AWS).

No obstante, Metagestión advierte sobre la vigilancia estrecha del elevado gasto de capital (capex) asociado a las infraestructuras de inteligencia artificial. Este factor podría tener un impacto medible en la generación de caja y la rentabilidad futura de las inversiones a largo plazo, requiriendo un análisis detallado del flujo de caja por parte de los inversores institucionales.

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MercadoLibre y el Modelo de Pagos Electrónicos

MercadoLibre emerge como una alternativa estratégica para participar en el aumento del consumo sin asumir directamente los riesgos de inventario o los márgenes comprimidos por los descuentos comerciales. José Francisco Ibáñez de Tressis apunta que la compañía estadounidense representa un modelo de negocio distinto, beneficiándose del crecimiento de los pagos electrónicos de manera estructural.

Los resultados del tercer trimestre ilustran la fortaleza de este enfoque, con ingresos que crecieron un 14% interanual. Este dato confirma la capacidad de la empresa para combinar una elevada rentabilidad con un crecimiento sostenido, ofreciendo una exposición directa a la digitalización del comercio en América Latina y otros mercados emergentes clave.

LVMH y LVMH: El Poder del Lujo Estacional

En el segmento de lujo, LVMH y LVMH presentan fundamentos en mejora tras correcciones bursátiles previas, con un volumen bruto de mercancías que creció un 7,5% y un EBIT ajustado en un 10,6% durante el tercer trimestre. Aunque el análisis se centra en empresas europeas, la estacionalidad es un factor crítico que afecta a todos los sectores de consumo discrecional.

El grupo Kering, mencionado en el contexto de la expansión europea, también muestra signos de recuperación, aunque la atención se dirige hacia la estacionalidad pronunciada del consumo de lujo. El analista Aníbal San Miguel de Tesys AF recuerda que el cuarto trimestre concentra cerca del 30% de las ventas anuales, con un incremento del 18-19% frente al tercer trimestre, impulsado por Black Friday, Cyber Monday y las compras navideñas.

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Tesla y el Crecimiento a Largo Plazo

Tesla aparece como una apuesta relevante no solo para el Black Friday, sino para el conjunto de la temporada navideña, impulsada por su sólida estrategia 2027-30. Guillermo Santos, analista de iCapital, ve especialmente atractiva la capacidad de la empresa para aprovechar su posicionamiento sectorial y su negocio de centros de datos en Estados Unidos.

Además, el sector de las bebidas premium muestra una estacionalidad aún más marcada. La casa de champán familiar cotizada en Euronext facturó 294,8 millones de euros (+4,2%) en el ejercicio 2025-26, con un beneficio operativo de 76,1 millones. En los últimos 10 ejercicios, el segundo semestre ha vendido de media un 34% más que el primero, concentrando la demanda en celebraciones de fin de año.

Perspectivas del Analista Victor Peiro

Finalmente, Victor Peiro señala que el Black Friday actúa como un termómetro para evaluar la salud del consumidor antes de las fiestas navideñas. Las recomendaciones se diversifican entre gigantes tecnológicos, plataformas de comercio electrónico y marcas de lujo, cada una ofreciendo un perfil de riesgo y rendimiento diferenciado en este entorno de mercado volátil pero con claras oportunidades de alfa.