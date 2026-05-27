Operativo de evacuación del crucero Hondius: un modelo de coordinación sanitaria internacional

La respuesta de España al brote de hantavirus en el crucero Hondius demostró una coordinación ejemplar entre instituciones nacionales, europeas e internacionales, destacando la eficacia del Reglamento Sanitario Internacional y la importancia del multilateralismo sanitario.

El operativo del crucero neerlandés MV Hondius , que sufrió un brote de hantavirus a su llegada a Tenerife, se ha convertido en un ejemplo de coordinación sanitaria internacional.

El 10 de mayo, el barco fondeó frente al puerto de Granadilla de Abona, y un equipo de Sanidad Exterior subió a bordo para evaluar a pasajeros y tripulación. La evacuación fue rápida y eficiente: los pasajeros extranjeros fueron repatriados en aviones fletados, mientras que los 14 españoles fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla en Madrid, donde guardan cuarentena. La Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital de La Candelaria quedó preparada, pero no fue necesaria.

La Audiencia Nacional rechazó paralizar el desembarco, y el Mecanismo de Protección Civil de la UE aportó una ambulancia aérea de Noruega. Cero contagios comunitarios en España: esa es la cifra que importa. La gestión del caso Hondius demostró que el marco jurídico internacional, en particular el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005, puede funcionar cuando los Estados actúan como socios responsables. El RSI obliga a notificar eventos de salud pública, mantener capacidades de respuesta y colaborar con la OMS.

España cumplió cada paso, y la presencia del director de la OMS, Tedros Adhanom, junto a ministros españoles en el puerto, subrayó el éxito del multilateralismo. Sin embargo, el incidente también reveló debilidades: el RSI carece de medidas vinculantes para restringir viajes o cuarentenas, dejando a cada país decidir por su cuenta. Aun así, España supo jugar en equipo, priorizando la salud global sobre intereses particulares.

El primer ministro neerlandés agradeció públicamente a España, y el presidente del Gobierno español declaró: 'el mundo nos observa y vamos a responder a la altura'. Así fue: en la Asamblea Mundial de la Salud del 18 de mayo, los delegados de 192 países aclamaron la intervención española en apoyo al multilateralismo sanitario. La lección del Hondius es clara: cuando la coordinación se ejerce con normalidad institucional y respeto al derecho internacional, la salud pública gana.

Este operativo no fue improvisado; fue la aplicación ejemplar de años de preparación y de un marco jurídico que, aunque perfectible, ofrece herramientas poderosas si se usan con determinación y solidaridad





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