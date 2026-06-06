Operaciones antidroga contra tiendas de CBD: se amplía la investigación y un agente pasa de testigo a imputado

Un juez de Madrid amplía la investigación sobre redadas a comercios de cannabidiol, archiva causas contra los dueños y convierte a un policía en investigado por detención ilegal, mientras Asuntos Internos ofrece disculpas y plantea un posible expediente disciplinario.

El magistrado Adolfo Carretero, del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha ampliado la investigación sobre los operativos antidroga dirigidos a tiendas que comercializan productos de cannabidiol ( CBD ).

En el marco de estos despliegues policiales, varios empresarios que gestionan establecimientos de CBD de forma legal fueron detenidos y puestos en calabozos bajo la acusación de tráfico de drogas y de poner en riesgo la salud pública. Los juzgados, sin embargo, han archivado dichas causas contra los propietarios Ramón Merino y Pablo Gutiérrez, pues consideran que no se ha probado ningún delito.

Merino, administrador único de la sociedad que agrupa a ambas tiendas, y Gutiérrez, ahora demandante, han solicitado la apertura de diligencias previas para investigar a los agentes de la Policía Municipal que ordenaron y ejecutaron las inspecciones, así como a cualquier otra persona que haya podido colaborar en los presuntos hechos irregulares. Durante la fase de toma de declaraciones, uno de los agentes que había sido llamado como testigo admitió haber coordinado, junto a su compañero investigado, el al menos una de las redadas.

Al reconocer su participación, pasó de ser simple testigo a imputado por un presunto delito de detención ilegal, además de posibles infracciones contra la integridad moral y coacciones. El agente comparecerá ante el juzgado el 13 de noviembre de 2026 a las doce en punto.

Las fuentes jurídicas indican que la investigación también podría extenderse a los superiores que autorizaron y supervisaron estas operaciones, en consonancia con la solicitud presentada por los empresarios para que se investigue a todos los responsables. Por su parte, Asuntos Internes de la Policía Municipal de Madrid ha respondido a la queja presentada por Gutiérrez el 21 de febrero de 2025, ofreciendo una disculpa formal por la impresión que pudieron haber causado las actuaciones policiales.

En el escrito, el jefe de la unidad informó que, tras conocer la apertura de diligencias previas, se ha remitido al órgano competente la propuesta de iniciar un expediente disciplinario, que solo se materializará si los agentes son condenados en sentencia firme. El mismo documento subraya que cualquier medida disciplinaria se regirá por el régimen del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable también a la Policía Local.

Asimismo, el jefe de Asuntos Internos reiteró que la vía disciplinaria administrativa quedará paralizada mientras se resuelva el proceso judicial, en respeto al principio de presunción de inocencia. Merino, que había escrito a la unidad el 10 de febrero de 2025, denunció posibles abusos de autoridad e irregularidades en el ejercicio de la función policial, pero la unidad no ha podido confirmar la responsabilidad disciplinaria del agente R.F. en ese momento.

La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha solicitado declaraciones a la Policía Municipal, que ha respondido que, al tratarse de un asunto judicializado, no hará comentarios hasta que se dictamine la resolución final





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