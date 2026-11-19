La Guardia Civil desarrolla una intensa operación judicial en Logroño, La Rioja y Navarra, con registros en viviendas y uso de perros rastreadores. Ya existen detenidos confirmados.

La Guardia Civil ha desplegado una significativa operación policial en la ciudad de Logroño, así como en diversas localidades de La provincia de La Rioja y en puntos específicos de Navarra, durante la mañana del jueves 19 de noviembre de 2026. Este dispositivo, que se encuentra bajo estricto secreto judicial, ha dado ya sus primeros frutos con la detención de varios individuos, aunque la autoridad no ha divulgado el número exacto de arrestados hasta el momento. Las actuaciones continúan abiertas y se consideran en curso.

Despliegue masivo en calles de Logroño

En la capital riojana, los agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo registros simultáneos en aproximadamente cinco viviendas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los focos principales de esta intervención se concentra en la céntrica y comercial calle San Antón, donde la presencia de efectivos con pasamontañas ha generado un notable revuelo entre los vecinos y los viandantes que transitaban por la zona. La operación no se limita a las viviendas, ya que también se realiza un amplio dispositivo de seguridad en el entorno para controlar el acceso y asegurar la integridad del operativo judicial.

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Recursos caninos especializados en la búsqueda

El dispositivo policial cuenta con recursos caninos altamente especializados que forman parte clave de la estrategia de la Guardia Civil. Estos perros están adiestrados específicamente para la detección de drogas, armas y dinero, lo que sugiere la naturaleza del delito que se investiga. La presencia de estos animales de trabajo, junto con el equipo técnico de los agentes, permite una revisión exhaustiva de los inmuebles y los objetos incautados. La colaboración entre los distintos cuerpos policiales refuerza la capacidad operativa, asegurando que la búsqueda de indicios sea lo más minuciosa posible en cada uno de los puntos intervenidos.

Expansión geográfica hacia La Rioja y Navarra

Más allá de los focos principales en Logroño, el operativo se extiende a otras localidades de la comunidad autónoma de La Rioja y a varios puntos del territorio navarro. En estas áreas adicionales, los agentes también están practicando registros en el marco de unas diligencias judiciales que permanecen en secreto. Esta extensión geográfica indica que la investigación involucra una red o conexiones que traspasan las fronteras municipales e incluso las autonómicas, requiriendo una coordinación logística compleja entre los mandos de ambos territorios para ejecutar las órdenes judiciales de forma simultánea.

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Colaboración interinstitucional y cierre del perímetro

Además de la Guardia Civil, las patrullas de la Policía Local están colaborando activamente en el entorno de las intervenciones, realizando labores de apoyo y control de accesos. Esta alianza institucional permite desdoblar fuerzas para mantener el orden público mientras los agentes de la Benemérita realizan las diligencias judiciales en el interior de los domicilios. La información obtenida por Rioja2 confirma que el dispositivo está activo desde primera hora de la mañana, lo que ha permitido a los investigadores sorprender a los sospechosos en el momento de la redada, maximizando las posibilidades de asegurar la prueba de los hechos delictivos investigados.

Situación actual y próximos pasos del operativo

Por el momento, la cifra exacta de personas detenidas no ha trascendido a la prensa, manteniéndose el silencio institucional sobre la identidad de los implicados. Las diligencias del caso permanecen abiertas y bajo secreto judicial, lo que implica que no se revelarán detalles específicos sobre las causas de la investigación ni los cargos exactos hasta que las autoridades lo consideren oportuno o se formalice la situación procesal. El operativo continúa abierto y es probable que las actividades de registro e investigación se prolonguen en las próximas horas y días, ya que la extracción y análisis de pruebas con ayuda de los perros especializados y los equipos forenses lleva tiempo. La sociedad debe esperar a las comunicados oficiales para conocer la evolución final de esta importante actuación contra la criminalidad organizada o individual en la región.