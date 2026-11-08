Operación policial contra ultraderecha en Gijón: 10 detenidos y medidas cautelares

Diez personas detenidos por vínculos con Núcleo Nacional en Gijón. Tribunal exige retirada de pasaportes y prohibición de salir de España tras agresiones.

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado medidas cautelares severas contra diez personas detenidas en una reciente operación policial. El Tribunal de Instancia de la ciudad debe decidir sobre la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para los implicados. Además, se exige la obligación de comparecer en el juzgado todos los viernes durante la investigación.

Detalles de la Operación Policial Nacional

El operativo fue desarrollado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas a la ultraderecha. Las actuaciones se saldaron con diez registros realizados en múltiples ubicaciones de la geografía española. Entre los lugares intervenidos se encuentran Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.

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La sede central de la formación en la capital de España fue uno de los objetivos principales de los registros. También seallanaron diversos domicilios particulares de los sospechosos. Las actuaciones fueron autorizadas por la titular de la plaza número cuatro de Instrucción de Gijón, quien actuaba en sustitución voluntaria del juzgado número uno.

Vínculos con Núcleo Nacional y Líderes Arrestados

De los diez arrestados, dos son vecinos de Gijón y uno proviene de Avilés. Los otros siete han sido trasladados a Asturias desde distintos juzgados de la geografía nacional para comparecer ante la autoridad judicial. Entre los detenidos figuran varios líderes de la cúpula de la formación neonazi Núcleo Nacional.

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La Fiscalía considera, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la investigación judicial, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos graves. La estructura criminal estudiada ha sido analizada por expertos como Franco delle Donne, politólogo especializado en ultraderecha y autoritarismos.

Iniciación de la Investigación en Gijón

Las actuaciones comenzaron tras una investigación iniciada por unos hechos ocurridos en las inmediaciones del colegio La Inmaculada de Gijón. En este lugar, varios jóvenes denunciaron haber sido agredidos por individuos identificados con ideologías extremistas. Estos incidentes servían como el detonante para el despliegue policial actual.

La policía nacional mantuvo una vigilancia estrecha para asegurar el éxito del operativo. La coordinación entre las diferentes comisarías permitió actuar simultáneamente en varias comunidades autónomas. Esto evitó que los sospechosos pudieran huir o destruir pruebas clave durante las diligencias judiciales.

Impacto y Próximos Pasos Judiciales

Las medidas solicitadas por la Fiscalía buscan garantizar la integridad de la investigación y la seguridad pública. La prohibición de salir del país impide a los detenidos escapar de la jurisdicción española. La comparecencia semanal en el juzgado asegura el control constante sobre su movimiento.

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Los ciudadanos de Gijón y Avilés afectados por estas medidas deben cumplir estrictamente con los horarios establecidos. La ciudad asturiana ha sido el epicentro de los últimos acontecimientos judiciales y policiales. La comunidad local espera una resolución clara sobre la gravedad de los cargos.

La investigación continúa para esclarecer el papel exacto de cada uno de los diez detenidos. La fiscalía mantiene que la gravedad de los hechos justifica estas restricciones temporales. Los próximos pasos dependerán de la decisión del Tribunal de Instancia sobre las medidas cautelares solicitadas.