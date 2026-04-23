Operación Kitchen: El Caso que Sacudió al Gobierno de Rajoy

Investigación exhaustiva sobre la Operación Kitchen, una operación policial secreta que involucró al Ministerio del Interior y al entonces presidente Mariano Rajoy, revelando detalles sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y las posibles implicaciones de altos cargos del gobierno.

La Operación Kitchen , una investigación policial secreta orquestada por el Ministerio del Interior, surgió en un momento crítico para el entonces presidente Mariano Rajoy . Las revelaciones sobre la contabilidad paralela del Partido Popular , expuestas por diversos medios de comunicación como EL MUNDO y El País, y los mensajes de texto intercambiados entre Rajoy y su tesorero, Luis Bárcenas , amenazaron con desestabilizar su gobierno.

Esta situación desencadenó una movilización de agentes y mandos policiales con el objetivo de obtener información comprometedora de Bárcenas. La pregunta central que persiste es: ¿Qué sabía Rajoy realmente sobre Kitchen? Bárcenas ha afirmado que una operación de tal magnitud solo pudo llevarse a cabo con el conocimiento de los niveles más altos del partido, cuestionando la necesidad de que altos cargos del gobierno organizaran una operación policial sin respaldo judicial en un asunto que no les afectaba directamente.

Rajoy ha negado consistentemente cualquier conocimiento de la operación, incluso durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso en 2021, desestimando las acusaciones de Villarejo y Bárcenas. La investigación se centró en la obtención de pruebas incriminatorias. Bárcenas declaró ante la Audiencia Nacional que durante el operativo policial se le sustrajo un pendrive que contenía grabaciones comprometedoras para Rajoy. Este pendrive estaba oculto en el taller de restauración de su esposa, donde altos mandos policiales accedieron.

Entre las grabaciones, se encontraba al menos una conversación sensible entre Rajoy y Bárcenas en la sede de Génova, donde se discutía la contabilidad paralela del partido. Bárcenas relató cómo entregó a Rajoy un sobre con la última hoja de la contabilidad extracontable, y cómo Rajoy, sorprendido, introdujo los documentos en una destructora de papel.

El ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) admitió haber accedido al taller de Rosalía Iglesias en busca de información, pero negó haberse llevado nada. El paradero de este material sigue siendo desconocido, constituyendo uno de los principales enigmas del caso. La relevancia de estas grabaciones radica en su potencial para revelar el alcance del conocimiento de Rajoy sobre la financiación irregular del partido.

El sumario del caso revela referencias indirectas a Rajoy a través de pseudónimos como El Barbas o El Asturiano, utilizados por altos mandos policiales como Villarejo. Estas referencias sugieren que Villarejo estaba al tanto del operativo para neutralizar a Bárcenas y que incluso planeaba perjudicar a Rajoy. A pesar de estas evidencias, los dos altos cargos procesados por Kitchen, Fernández Díaz y Martínez, no han implicado a Rajoy en el caso.

Se ha informado que el entorno de Rajoy ofreció asistencia legal a ambos, ofreciéndoles un penalista de renombre sin coste alguno, una oferta que ambos declinaron. La posibilidad de que algún ex alto cargo decida revelar información comprometedora sobre Rajoy sigue siendo incierta, pero la presión para esclarecer la verdad sobre la Operación Kitchen continúa aumentando.

La complejidad del caso y la falta de respuestas definitivas mantienen la incertidumbre sobre el papel real de Rajoy en esta controvertida operación policial y sus implicaciones para la democracia española. La Operación Kitchen se ha convertido en un símbolo de la corrupción política y la manipulación del Estado, y su resolución es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones





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