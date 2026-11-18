La Audiencia Nacional y la UDyCO inspeccionan el Polígono Industrial Tarajal por la sospecha de un tercer narcotúnel, vinculándolo al hallazgo anterior de 17 toneladas de droga y 27 detenidos.

Las fuerzas de seguridad del Estado, bajo la dirección judicial de la Audiencia Nacional, han llevado a cabo una exhaustiva inspección en el Polígono Industrial del Tarajal. Este operativo se fundamenta en la sospecha de que existe un tercer narcotúnel en las instalaciones, una hipótesis que ha desatado un dispositivo de seguridad de gran envergadura. Los agentes, con la colaboración técnica del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas ( GOIT), están analizando las naves industriales para confirmar o desmentir esta infraestructura subterránea clandestina.

Inspección técnica coordinada desde Madrid

El dispositivo policial y judicial se encuentra bajo secreto de sumario, lo que impide revelar detalles operativos en esta fase inicial. La intervención ha sido preparada y coordinada directamente desde Madrid, demostrando la centralización de la investigación por parte de los juzgados nacionales. Por el momento, no han trascendido información sobre los objetivos concretos de la búsqueda ni los posibles resultados de las actuaciones en curso, manteniendo la reserva de las diligencias.

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Vínculo con el anterior narcotúnel y detenidos

Una de las hipótesis principales que se barajan es que esta nueva intervención esté relacionada con el descubrimiento de un narcotúnel en otra nave del mismo Polígono Industrial del Tarajal. La UDyCO (Unidad de Delitos Contra la Salud Pública y Colectivo Organizado) ya descubrió, el pasado 27 de marzo, una infraestructura que comunicaba Ceuta con Marruecos. Esta red subterránea estaba equipada con raíles, vagonetas, poleas y sistemas de bombeo, características técnicas que sugieren un alto nivel de organización criminal.

Antecedentes judiciales y la figura del magistrado Piña

La investigación anterior de aquel narcotúnel permitió a las autoridades detener a 27 personas e intervenir 17 toneladas de droga, un volumen considerable que puso de manifiesto la gravedad de la actividad ilícita. El magistrado Antonio Piña asumió las diligencias en mayo, asumiendo la dirección judicial por presuntos delitos contra la salud pública y organización criminal. Este precedente legal sienta una base sólida para las acciones actuales, dado que el magistrado ya conoce la estructura de la red de contrabando en la zona.

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Implicaciones de seguridad en el sector industrial

Los antecedentes del Polígono Industrial del Tarajal cobran especial interés debido a su historial como punto estratégico para el tráfico de estupefacientes. La presencia continua de agentes de la UDyCO Central y del GOIT, junto con efectivos de la Guardia Civil, asegura que el lugar permanece vigilado estrechamente. Esta situación implica que cualquier movimiento inusual o intento de acceso no autorizado a las naves es rápidamente detectado y auditado por las fuerzas de seguridad.

Impacto inmediato y siguientes pasos legales

El dispositivo continúa abierto y activo, con las fuerzas de seguridad en permanente disposición para actuar ante cualquier nuevo hallazgo o evidencia. No se han anunciado fechas concretas para el cierre de la investigación, ya que depende del éxito de las inspecciones técnicas y la recopilación de pruebas. La situación actual mantiene a las empresas y trabajadores del polígono bajo un escrutinio policial estricto hasta que se aclare la existencia real del tercer narcotúnel y su conexión con las redes criminales anteriores.