Operación Jaula busca a Manuel Ferrero 'el Ruso' tras atentado con mochila bomba en Oviedo

Fuerzas de Seguridad intensifican la búsqueda de Manuel Ferrero 'el Ruso', sospechoso de la muerte del subinspector Jota y herida grave a policía Tedax mediante explosivos en Oviedo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado radicalmente las labores de rastreo para localizar a Manuel Ferrero Albares, vecino de Oviedo, quien es el principal sospechoso de un violento episodio terrorista doméstico. Este individuo está acusado de colocar una mochila-bomba que detonó en un edificio residencial, causando la muerte trágica del subinspector Juan José Rodríguez, conocido afectuosamente como 'Jota', y provocando lesiones graves al agente Francisco García, perteneciente a los Tedax.

Detalle de la detonación y víctimas

La explosión ocurrió cuando los efectivos de la unidad canina y los técnicos de los Tedax se encontraban en el interior del inmueble donde reside el sospechoso junto a su pareja, la ciudadana rusa Tatiana, para intentar desactivar el artefacto. La detonación tuvo consecuencias letales para el subinspector Juan José Rodríguez, quien estaba adscrito a la unidad de guías caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y se encontraba a punto de jubilarle con apenas un mes restante en activo después de más de tres décadas de servicio dedicado al adiestramiento de perros.

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A la tragedia humana se suma el fallecimiento del agente canino 'Deny', compañero inseparable del subinspector Rodríguez durante su carrera profesional. Además, el policía Francisco García resultó gravemente herido por la fuerza de la explosión y ha sido intervenido quirúrgicamente, manteniéndose ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La escena del crimen desató el temor generalizado en el barrio de Villafría, donde los vecinos expresaron su angustia ante la posibilidad de que la tragedia hubiera sido mucho mayor.

Perfiles de riesgo y antecedentes policiales

Manuel Ferrero Albares, apodado 'el ruso' en su entorno vecinal debido a la nacionalidad de su pareja, es catalogado por las autoridades como un delincuente habitual con una amplia ficha policial. Sus antecedentes registrados incluyen delitos contra el patrimonio, amenazas, coacciones, hurtos y lesiones, aunque hasta el pasado martes no se le imputaban delitos de sangre. La Policía Nacional lo considera extremadamente peligroso, alertando a la población sobre su posible armamento, que incluiría una pistola del calibre 22 y una escopeta.

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Antes de la colocación del explosivo, el sospechoso ya había manifestado su violencia disparando por la espalda a una estudiante de 17 años al salir de su domicilio alrededor de las 7:30 horas del pasado martes. La adolescente recibió hasta cinco impactos de bala mientras se dirigía a sus clases institucionales y, al igual que el agente herido, se encuentra ingresada en el HUCA tras una intervención quirúrgica urgente. Su novia, Tatiana, ha sido detenida e interrogada por los investigadores como parte de la línea de indagación.

La Operación Jaula y despliegue estratégico

La Jefatura Superior de Policía de Asturias activó de inmediato la conocida como 'Operación Jaula' o 'Operación Cerco', cerrando todos los accesos a la capital asturiana para impedir la fuga del sospechoso. Este masivo operativo policial ha integrado a múltiples unidades, incluyendo a la Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Policía Científica, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), sumando también a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los agentes han realizado registros minuciosos piso a piso, así como inspecciones exhaustivas en naves, polígonos industriales y empresas donde existía la sospecha de que el fugitivo pudiera haberse escondido. A pesar de la intensidad de estos trabajos, hasta el momento no se han obtenido resultados concretos que permitan su captura, lo que ha llevado a la Policía a mantener un estado de alerta máxima ante cualquier posible noticia, por remota que parezca.

Apelaciones ciudadanas y homenajes póstumos

Las autoridades han apelado directamente a la colaboración ciudadana, difundiendo la descripción física del sospechoso entre los taxistas de la zona para identificar posibles traslados desde la calle Rafael Urrusti. Durante estos tres días, se han recibido denuncias de todo tipo, desde avistamientos en Alicante hasta relatos de personas atrincheradas en bares, aunque ninguna ha resultado fiable hasta la fecha. En paralelo, la comunidad policial ha rendido homenaje al subinspector Jota, recordando su trayectoria afable y su dedicación vital a los animales.