Operación de la UCO en Tubos Reunidos busca pruebas de presuntas irregularidades en el rescate de 2021

La Guardia Civil, bajo la orden del juez Pedraz, registra la sede de Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao para investigar el rescate de 112,8 millones de euros gestionado por la SEPI y la posible implicación del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, como consultor externo.

Los agentes de la Unidad de Cooperación Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil, bajo las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han llevado a cabo registros en la sede central de Tubos Reunidos en Amurrio y en sus oficinas de Bilbao.

Esta intervención forma la segunda operación policial dirigida a la compañía, después de una primera incursión en diciembre pasado, cuando los investigadores incautaron correos electrónicos de un amplio rango temporal y examinaron la actuación de dos altos directivos. En la actualidad, el cuerpo de la UCO busca nuevas pruebas que puedan esclarecer presuntas irregularidades en el rescate financiero impulsado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, que consistió en una inyección de 112,8 millones de euros para salvar a la empresa aluvial.

La investigación se centra, entre otros aspectos, en la participación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, quien entre 2021 y 2025 prestó servicios de consultoría a través de una sociedad de fachada radicada en Zaragoza. Según datos publicados por el periódico El Mundo, la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendió a 114.950 euros, pagos que se canalizaron mediante la consultora y no directamente a su cuenta personal, lo que ha generado sospechas sobre posibles conflictos de interés, pese a que la ley exige un intervalo de dos años entre la finalización del cargo público y el desempeño de actividades vinculadas a la entidad pública.

El contexto económico de Tubes Reunidos se ha vuelto extremadamente delicado. La compañía se encuentra en concurso de acreedores y ha contemplado la posibilidad de despedir a 300 trabajadores a comienzos de 2026, en medio de una serie de huelgas y movilizaciones en sus plantas de Amurrio y Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos que superan los 160 millones de euros, incluyendo intereses generados por el rescate de 2021.

Esta situación ha dado origen a la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista vasca vinculada al caso, aunque los últimos hallazgos apuntan a hechos distintos. Se investiga si Fernández Guerrero, aunque dejó la presidencia de la SEPI en 2019, mantuvo una influencia significativa en 2021 para facilitar la inyección de fondos, en colaboración con Díez y el empresario Antxon Alonso.

Los tres formaban parte de un grupo de mensajería cifrada en la aplicación Threema, bajo el nombre de "Hirurok", que habría coordinado la operación a cambio de comisiones. Paralelamente, la investigación ha revelado que Fernández Guerrero estuvo dado de alta, durante el mismo período en que cobraba a través de la consultora zaragozana, también en Servinabar 2000, empresa de Alonso con sede en Pamplona, donde se presume que Santos Cerdán poseía una participación del 45 %.

Los registros de la Hacienda foral de Navarra indican que el expresidente recibió 68.632,45 euros brutos en 2021, 33.251,05 euros en 2023 y al menos 40.800 euros en 2022. El caso contra Servinabar 2000 sigue una línea judicial independiente, pero estrechamente vinculada a la investigación principal sobre el rescate de Tubos Reunidos.

En conjunto, estas actuaciones policiales y judiciales buscan esclarecer si hubo un uso indebido de fondos públicos y si la red de contactos entre políticos y empresarios configuró una trama de corrupción que ha repercutido en la crisis financiera de la compañía y en la economía de la zona





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