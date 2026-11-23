CNN descubre una extensa red de sitios web falsos utilizados por presuntos espías chinos para reclutar a funcionarios y periodistas estadounidenses con ofertas de empleo fraudulentas.

Una investigación exclusiva de CNN ha revelado que presuntos espías chinos han implementado una sofisticada red de firmas comerciales falsas con ofertas de empleo engañosas, diseñadas para infiltrarse en la administración estadounidense y extraer secretos de estado. Este esquema, que se ha expandido significativamente más allá de los reportes iniciales, apunta directamente a funcionarios actuales y exfuncionarios de Estados Unidos, aprovechando la vulnerabilidad creada por las recientes reestructuraciones laborales del gobierno.

Réd de empleos falsos para obtener secretos

Las operaciones de espionaje atribuidas a China no siguen el perfil tradicional de infiltración furtiva, sino que utilizan plataformas de empleo legítimas, como LinkedIn, para contactar a sus posibles víctimas de manera directa. Además del personal del gobierno, la red ha sido dirigida intencionalmente hacia periodistas, consultores de comercio y otros profesionales que poseen acceso a información considerada estratégica por los adversarios de EE.UU., buscando maximizar el impacto de la extracción de datos sensibles.

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Análisis técnico confirma infraestructura compartida

En junio, el FBI desmanteló temporalmente la amenaza al incautar 13 sitios web que, según las autoridades federales, estaban vinculados a consultoras fraudulentas creadas con fines de espionaje, aunque Pekín negó formalmente cualquier implicación en estas acusaciones. Sin embargo, el análisis técnico realizado por CNN sobre el código de esos sitios y la entrevista con una decena de personas contactadas por la operación muestran que estas páginas eran solo una pequeña fracción de una infraestructura digital mucho más vasta y persistente.

La punta del iceberg tecnológico identificado

Max Lesser, analista sénior del centro de estudios Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), identificó en colaboración con CNN más de 100 dominios web adicionales que comparten características técnicas y de contenido con los sitios ya incautados. Lesser informó a CNN que esta red extensa presenta todas las características operativas de una actividad de inteligencia patrocinada por el Estado chino, destacando que muchos de estos dominios continuaron activos durante meses después de que fueran revelados públicamente en noviembre de 2025.

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Respuesta institucional y críticas a la gestión

A pesar de los esfuerzos del FBI, que ha declarado que continúa investigando la actividad y taking medidas autorizadas para mitigar la amenaza, expertos como Lesser argumentan que las acciones actuales son insuficientes. El analista enfatizó que incautar los 13 dominios iniciales fue necesario pero no suficiente, instando al gobierno de EE.UU. a acelerar su respuesta ante la evidencia de que las autoridades solo han desarticularizado una pequeña parte del esquema total de reclutamiento fraudulento.

Impacto geopolítico y contexto político actual

Este fenómeno de espionaje digital se inscribe en una competencia más amplia entre China y EE.UU. por la supremacía mundial, ocurriendo en un momento políticamente delicado marcado por la visita del presidente Donald Trump a Shenzhen para la 33rd Asia-Pacific Economic Cooperation en noviembre de 2026. La vulnerabilidad de los funcionarios despedidos sin la protección adecuada frente a estas operaciones convierte a la transición laboral en un punto débil estratégico para Washington, mientras Beijing intensifica sus esfuerzos de recolección de inteligencia.