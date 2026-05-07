Operación de emergencia sanitaria en Canarias por brote de hantavirus en el MV Hondius

España acepta el desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife tras un brote de hantavirus, coordinando con la OMS y la Unión Europea para garantizar la seguridad sanitaria.

El escenario sanitario global se ha visto recientemente tensionado por la crisis ocurrida a bordo del crucero MV Hondius, una embarcación que se convirtió en el epicentro de un brote de hantavirus mientras navegaba por rutas remotas.

Tras haber permanecido durante cinco días en una situación de incertidumbre y varados frente a las costas de Cabo Verde, el destino de las decenas de pasajeros parece haberse resuelto gracias a una compleja arquitectura de cooperación internacional. La hoja de ruta para solucionar este conflicto sanitario ha sido trazada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, así como las autoridades gubernamentales de Países Bajos, Sudáfrica, Cabo Verde y España.

Esta última nación ha asumido la responsabilidad de permitir el desembarco de los pasajeros en el archipiélago canario, basándose en que es el territorio más capacitado para garantizar un control epidemiológico riguroso y proteger la salud pública general. La tragedia comenzó a manifestarse desde que el crucero partiera de Ushuaia, en la Patagonia argentina, el pasado primero de abril, registrándose ya el fallecimiento de tres personas y dejando a otra en estado crítico en territorio sudafricano.

La gestión de los casos más graves ha requerido un despliegue logístico extraordinario. Hasta hace muy poco, el barco albergaba dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo, quienes finalmente fueron evacuados mediante aviones medicalizados con rumbo a los Países Bajos.

Este proceso no estuvo exento de complicaciones, ya que uno de los vuelos sufrió un retraso prolongado en Canarias debido a un fallo técnico en el sistema eléctrico de soporte vital del paciente, sumado a que Marruecos había denegado previamente el permiso de repostaje. A pesar de que inicialmente se solicitó que uno de los pacientes fuera trasladado a España debido a su pronóstico reservado, la evolución favorable de su estado de salud permitió que continuara su viaje hacia territorio neerlandés.

Con la salida de los pacientes sintomáticos, las 144 personas restantes, que no presentan síntomas, han iniciado su navegación hacia el puerto secundario de Granadilla de Abona, en Tenerife. Esta decisión fue el resultado de intensas negociaciones donde la OMS determinó que España era la opción más viable, considerando que Cabo Verde carece de los medios técnicos y humanos necesarios, situándose en una posición vulnerable según el Índice de Desarrollo de la ONU.

La llegada del MV Hondius a Canarias, prevista para este sábado, se llevará a cabo bajo protocolos de seguridad extremadamente estrictos. Se ha optado por un puerto de baja actividad, ubicado estratégicamente a pocos minutos del aeropuerto sur de Tenerife, para facilitar la repatriación rápida de los pasajeros de 23 nacionalidades diferentes. El operativo será supervisado por la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Protección Civil, asegurando que cualquier persona que desarrolle síntomas durante el trayecto sea hospitalizada inmediatamente.

Las autoridades sanitarias españolas, representadas por la ministra Mónica García, han enfatizado que el traslado se realizará en espacios habilitados específicamente para evitar cualquier contacto con la población civil, eliminando así cualquier riesgo de contagio local. Paralelamente, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, mantiene una comunicación constante para asegurar el retorno seguro de sus ciudadanos.

En cuanto a los 14 españoles a bordo, provenientes de diversas regiones como Cataluña, Madrid, Asturias, Galicia y Valencia, serán trasladados mediante un avión militar hacia la base de Torrejón y posteriormente al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, donde cumplirán una cuarentena estricta según los protocolos clínicos establecidos





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