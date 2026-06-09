OpenAI solicita salida a bolsa en EE. UU. y podría alcanzar la valoración de un billón de dólares

OpenAI ha presentado ante la SEC una solicitud confidencial para cotizar en la bolsa estadounidense, con una posible valoración de 1 billón de dólares. La operación abre oportunidades para inversores minoristas, implica una fuerte relación con Microsoft y plantea desafíos regulatorios y de coste frente a competidores como Anthropic.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha presentado de forma confidencial su solicitud de salida a bolsa en los Estados Unidos, una movida que podría alcanzar una valoración cercana al billón de dólares.

La petición, dirigida a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), se produce tras once años de evolución desde su fundación como un laboratorio sin ánimo de lucro en 2015, pasando por una reestructuración en 2025 que transformó su brazo comercial en una entidad de beneficio público bajo la OpenAI Foundation, la cual conserva el 26 % del capital y posee opciones vinculadas a metas financieras. La decisión se enmarca en un entorno de gran entusiasmo por la inteligencia artificial, donde las valoraciones de las empresas del sector han tocado máximos históricos, aunque también persiste la preocupación de que el mercado esté inflado.

La OPI de OpenAI no solo representa una inyección de capital para la propia compañía, sino que está diseñada para abrir la puerta a millones de pequeños inversores. En la ronda de financiación de marzo de 2026, la firma captó 3.000 millones de dólares de inversores minoristas, comprometiéndose a ofrecerles acceso prioritario al debut bursátil. Esa captación formó parte de una inyección total de 122.000 millones de dólares que elevó la valoración de OpenAI a 852.000 millones de dólares.

Además, la empresa contempla una oferta pública de adquisición que permitiría a sus empleados vender acciones al precio de la última valoración, aliviando la presión de liquidez a corto plazo. Los analistas de CNBC y del Wall Street Journal advierten que, para lograr este objetivo, la directora financiera y otros ejecutivos están centrados en controlar los costes y reforzar la disciplina operativa, en respuesta a la pérdida de terreno frente a competidores como Anthropic, que se valora en 965.000 millones de dólares.

El vínculo con Microsoft añade una capa adicional de complejidad regulatoria. El gigante tecnológico posee alrededor del 27 % de OpenAI y ha invertido más de 13.000 millones de dólares desde 2019; sus declaraciones ante la SEC ya revelan el impacto de las pérdidas de OpenAI en los resultados netos de Microsoft, lo que convierte la interdependencia financiera en un punto de atención para los reguladores.

OpenAI ha señalado que aún no tiene una fecha definida para su salida a bolsa, indicando que podría transcurrir tiempo mientras se evalúan los beneficios de permanecer como empresa privada. El proceso de salida comenzará con la presentación del formulario S‑1 ante la SEC, un prospecto detallado que describirá la situación financiera, el modelo de negocio, los riesgos y la estructura de gobierno de la compañía.

Esta vía, preferida por las grandes tecnológicas, permite ajustar el documento en modo confidencial antes de que los datos se hagan públicos, facilitando la sonda de interés entre inversores institucionales y potencialmente acelerando una oleada de IPOs en el ecosistema de la IA





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