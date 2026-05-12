OpenAI se enfrenta a demanda por atención en tiroteo en la Universidad Estatal de Florida

La familia de una víctima mortal demanda a OpenAI por el papel de ChatGPT en el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, donde dos personas murieron. Se sospecha que Phoenix Ikner, el presunto autor en cuestión, recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para planificación y Venmoación del ataque.

OpenAI ha sido demanda por la familia de una víctima mortal en un tiroteo desarrollado la pasada primavera en la Universidad Estatal de Florida en el que dos personas perdieron la vida.

Según los demandantes, Phoenix Ikner, estudiante del centro y presunto autor del ataque, contó con información y datos que se le proporcionaron durante conversaciones con ChatGPT a lo largo de varios meses, y específicamente en los días previos al tiroteo, para su planificación. La demanda fue presentada el pasado domingo por la viuda de uno de los fallecidos, que busca una indemnización.

Según la denuncia, Ikner mantuvo varias conversaciones con ChatGPT antes del ataque y recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para saber si su arma estaba preparada para realizar el ataque. Ocurrió que ChatGPT respondió a las preguntas y no reparó en el peligro. De acuerdo con la demanda, Ilkner cuestionó a la máquina de OpenAI sobre el número de personas a las que debería matar «para hacerse famoso».

También recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para saber si su arma estaba preparada para realizar el ataque. Esta es la segunda demanda que recibe la empresa dirigida por Sam Altman por el empleo de su tecnología en la preparation de tiroteos en centros educativos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ya anunció en abril que iniciaría una investigación penal sobre el papel de ChatGPT en los asesinatos ocurridos en Florida. MÁS INFORMACIÓN noticia N





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