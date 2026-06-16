OpenAI registra pérdidas de 39.000 millones de dólares en 2025 a pesar del crecimiento de ingresos

OpenAI reportó pérdidas netas de 39.000 millones de dólares en 2025, principalmente por cargos contables no monetarios, mientras sus ingresos mensuales alcanzaron los 2.000 millones. La empresa invirtió fuertemente en I+D y marketing para liderar la inteligencia artificial.

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT y una de las empresas más prominentes en el campo de la inteligencia artificial, reportó pérdidas netas atribuidas de 39.000 millones de dólares (aproximadamente 33.640 millones de euros al cambio actual) durante el año fiscal 2025.

Esta cifra, revelada por fuentes cercanas a la empresa y publicada por el prestigioso medio económico The New York Times, refleja un incremento significativo en su endeudamiento. No obstante, según las mismas fuentes, la mayor parte de este aumento corresponde a un cargo contable no monetario relacionado con la reestructuración de la empresa, más que a sus operaciones diarias. Esto significa que, aunque las pérdidas contables son enormes, no necesariamente indican un flujo de caja negativo equivalente.

Para poner en contexto, OpenAI invirtió alrededor de 34.000 millones de dólares (unos 29.330 millones de euros) en 2025, con el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado de inteligencia artificial, un sector que experimenta un crecimiento explosivo. De ese total, aproximadamente 19.000 millones de dólares se destinaron a investigación y desarrollo, mientras que casi 6.000 millones se emplearon en ventas y marketing, además de otros gastos operativos.

En contraste, la empresa generó ingresos por cerca de 13.000 millones de dólares (11.215 millones de euros) el año pasado. Para finales de 2025, OpenAI logró un ritmo de ingresos mensuales de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros), duplicando la cifra del año anterior y consolidándose como una de las empresas de más rápido crecimiento en la historia.

Sin embargo, estos ingresos aún son insuficientes para cubrir las enormes inversiones y gastos incurridos. La situación financiera de OpenAI ha sido posible gracias al respaldo de inversores que buscan asegurar una participación en los futuros líderes de la industria de la IA. Antes de su transformación en una corporación con fines de lucro, la empresa operaba como una corporación de beneficio público, lo que implicaba que los inversores recibían derechos de participación convertibles en lugar de acciones convencionales.

Según las normas contables estadounidenses, estos derechos se trataban como pasivos y se revalorizaban periódicamente a medida que aumentaba la valoración de la empresa. A principios de 2025, OpenAI recaudó 122.000 millones de dólares (105.250 millones de euros) en financiación, alcanzando una valoración de 730.000 millones de dólares (629.750 millones de euros). Este respaldo financiero subraya la confianza del mercado en el potencial de OpenAI para dominar el sector de la inteligencia artificial, a pesar de las pérdidas actuales.

La empresa continúa invirtiendo agresivamente en tecnología y talento, con la esperanza de que sus avances generen retornos sustanciales en el futuro





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