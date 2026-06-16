OpenAI registra ingresos de 13.070 millones, pero sus gastos operativos se disparan a 21.000 millones

OpenAI anuncia ingresos históricos y un aumento masivo en I+D, elevando sus gastos operativos a niveles sin precedentes mientras compite con Anthropic y la nueva firma de Jeff Bezos por el dominio de la inteligencia artificial.

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, ha revelado resultados financieros que sorprenden por su magnitud. En el último ejercicio fiscal, la empresa registró ingresos de 13.070 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 5.000 millones obtenidos en el año anterior.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos estuvo acompañado de un incremento dramático en los gastos operativos, que alcanzaron los 21.000 millones de dólares, casi triplicando los costos del periodo previo. La mayor parte de este incremento se debe a una inversión sin precedentes en investigación y desarrollo (I+D).

OpenAI destinó 19.180 millones de dólares al entrenamiento de sus nuevos modelos de inteligencia artificial, una partida que representa el corazón de la estrategia de la compañía para mantener su liderazgo en una carrera que se ha vuelto extremadamente competitiva. La empresa ha dedicado aproximadamente 2.000 millones de dólares cada mes a actividades de I+D, lo que ha impulsado tanto la capacidad de sus sistemas como el nivel de complejidad de sus algoritmos.

El balance también muestra que la compañía posee más de 50.000 millones de dólares en activos totales, de los cuales casi la mitad se encuentra en forma de liquidez disponible. Esta sólida posición de caja brinda a OpenAI una gran flexibilidad para afrontar posibles inversiones futuras o para responder a los retos regulatorios que se avecinan.

De hecho, la firma ya ha presentado de manera confidencial ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos una serie de documentos que podrían allanar el camino para una posible salida a bolsa en el otoño próximo. La conversión de OpenAI a una entidad con ánimo de lucro ha tenido un impacto contabilístico significativo, obligando a revalorizar a precios de mercado los derechos de algunos inversores, lo que explica en parte la diferencia entre los números rojos netos y los resultados operativos.

En el contexto de la industria de la inteligencia artificial, OpenAI ya no es la empresa más valiosa. La dueña de Claude, la herramienta de IA desarrollada por Anthropic, ha superado a OpenAI después de una ronda de financiación de 122.000 millones de dólares, lo que la posiciona como la entidad con mayor valoración del sector.

Asimismo, la nueva empresa de Jeff Bezos, Prometheus, ha alcanzado una capitalización de 41.000 millones de dólares, demostrando que la competencia por liderar la tecnología de IA está en pleno auge y que los gigantes tecnológicos continúan multiplicando sus inversiones para asegurar una posición dominante. En este escenario, OpenAI deberá equilibrar la necesidad de seguir invirtiendo en innovación con la presión de los inversores para mejorar la rentabilidad y controlar la expansión de sus gastos operativos





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