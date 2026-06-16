OpenAI dispara sus pérdidas por la inversión masiva en I+D y pierde el liderazgo en valoración frente a Anthropic

La empresa detrás de ChatGPT reportó ingresos de 13.070 millones pero pérdidas operativas de 21.000 millones, impulsadas por un gasto récord en desarrollo de IA. Anthropic la supera en valoración tras una ronda de 122.000 millones, mientras Jeff Bezos lanza Prometheus.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, registró unos ingresos de 13.070 millones de dólares en el último ejercicio fiscal, aunque sus pérdidas operativas se multiplicaron casi por tres, alcanzando los 21.000 millones de dólares.

Este fuerte incremento en los números rojos se debe, en gran medida, al vertiginoso aumento de sus gastos en investigación y desarrollo (I+D), que ascendieron a 19.180 millones de dólares destinados al entrenamiento de sus nuevos modelos de inteligencia artificial, en un contexto de competencia feroz por liderar el sector. Los gastos de I+D casi triplican los 8.780 millones invertidos en 2024, reflejando la intensa carrera tecnológica.

La diferencia entre las pérdidas operativas y las netas se explica principalmente por el proceso de conversión de OpenAI en una sociedad con ánimo de lucro, que obligó a revalorizar a precios de mercado los derechos de algunos inversores. A cierre del ejercicio, la compañía contaba con más de 50.000 millones de dólares en activos, de los que casi la mitad correspondían a liquidez, lo que le otorga una posición financiera robusta a pesar de los resultados negativos.

Por otro lado, Anthropic, la desarrolladora del modelo Claude, ha superado a OpenAI como la empresa de inteligencia artificial más valiosa del mundo tras una ronda de financiación de 122.000 millones de dólares, recientemente reportada. En este escenario competitivo, Jeff Bezos ha lanzado una nueva iniciativa llamada Prometheus, valorada ya en 41.000 millones de dólares, lo que demuestra la masiva inyección de capital y el dinamismo del ecosistema de IA





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