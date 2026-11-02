OpenAI ajusta ronda de financiación a 20.000 millones de dólares en valoración de 1,25 billones

OpenAI reduce el objetivo de su ronda de financiación a 20.000 millones de dólares. La valoración de la empresa se mantiene en 1,25 billones de dólares ante la incertidumbre del mercado.

OpenAI ha modificado significativamente las expectativas de su última ronda de financiación antes de su posible salida a bolsa. La empresa, desarrolladora de la tecnología ChatGPT, ha reducido en 10.000 millones de dólares su objetivo inicial, situando ahora la recaudación en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Esta cifra coincide con una valoración total de la compañía de 1,25 billones de dólares. El ajuste responde a un entorno de mercado más cauteloso y a la creciente inquietud sobre la sostenibilidad de los enormes gastos en inteligencia artificial.

Detalles de la operación y valoración actual

La valoración de 1,25 billones de dólares representa una desaceleración respecto al impulso anterior, aunque sigue siendo una de las más altas en el sector tecnológico. Previamente, OpenAI había anunciado que duplicaría su precio de ronda respecto a los 852.000 millones de dólares valorados en ciclos anteriores. Este cambio se justificaba entonces por el rápido crecimiento de sus ingresos registrado desde julio. Sin embargo, la oleada de ventas de acciones de empresas de inteligencia artificial ha obligado a la firma a moderar sus ambiciones financieras inmediatas. La operación se presenta como la última oportunidad para que nuevos inversores accedan al capital antes de una oferta pública de valores programada para el próximo año.

Also read Por qué las 'start up' no consiguen comprador

Posiciones de los actores clave y consorcio emiratí

La estructura de la ronda revela una distribución específica de responsabilidades entre los inversores. Según múltiples fuentes informadas, un consorcio de grupos de inversión de Emiratos Árabes Unidos liderará la participación. El fondo tecnológico estatal MGX figura como el mayor participante en este ciclo de captación de fondos. Como parte del acuerdo estratégico, OpenAI tendrá la opción de arrendar capacidad de cómputo recién desarrollada en dicha región. Esta conexión entre inversión financiera e infraestructura técnica marca una nueva dinámica en las alianzas corporativas del sector. Firmas de capital riesgo reconocidas como Founders Fund, Coatue, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz también mantienen presencia en la operación.

Advertisement

Impacto en el mercado y próximos pasos

La fecha límite para que los inversores se comprometan con esta ronda de financiación se ha fijado para este viernes. Se espera que este "primer cierre" recaude menos de 20.000 millones de dólares, tras la reducción de las aportaciones por parte de varios inversores iniciales. No obstante, una oferta posterior dirigida exclusivamente a inversores particulares podría elevar el importe total. Esta segunda fase permitirá a personas con alto patrimonio adquirir una participación en OpenAI bajo la misma valoración de 1,25 billones de dólares. Si tiene éxito, este tramo podría completar la cifra objetivo inicial.

Contexto competitivo y reacciones de la industria

El mercado de inteligencia artificial enfrenta presiones complejas que afectan a todos los grandes actores. Uno de los patrocinadores del grupo explicó que iniciaron el proceso de recaudación en un ambiente de entusiasmo, pero fueron sorprendidos por el giro brusco del mercado. La competencia se intensifica con Anthropic, empresa que planea salir a bolsa el próximo mes con una valoración de 1,5 billones de dólares o más. OpenAI, Sequoia, Founders Fund y SoftBank han declinado hacer comentarios oficiales sobre estos ajustes. Por su parte, MGX, Coatue y Andreessen Horowitz no respondieron de inmediato a las solicitudes de declaraciones. Este escenario obliga a las empresas a equilibrar la expansión tecnológica con la prudencia financiera ante la volatilidad actual.