OOFOS apuesta por la evolución de sus siluetas icónicas con nuevas propuestas frescas para el verano

La marca OOFOS presenta una nueva colección con siluetas icónicas evolucionadas, combinadas con tecnología OOFOAM para una recuperación muscular y descanso regenerativo.

La marca apuesta por la evolución de sus siluetas icónicas con nuevas propuestas novedosas y frescas para este verano. Estas versiones, destacadas dentro del catálogo, concentran la propuesta de la marca para la temporada, apostando por la continuidad de sus diseños más reconocidos pero con una silueta mucho más revolucionaria.

Eso sí, manteniendo su tecnología OOFOAM que absorbe hasta un 37% más de impacto que las tecnologías convencionales. Un fiel compromiso con la recuperación muscular y el descanso regenerativo de los deportistas





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