ONU Mujeres sí ha denunciado el veto talibán: la realidad de las afganas

Desmentimos el bulo que acusa a ONU Mujeres de no pronunciarse sobre la prohibición talibán a la educación femenina. La organización ha condenado la medida en repetidas ocasiones y mantiene proyectos de apoyo a las mujeres afganas.

En las redes sociales circula un mensaje que asegura que ONU Mujeres no ha dicho ni una palabra sobre el veto talibán a la educación de las mujeres afganas.

Este mensaje se acompaña de un vídeo de 25 segundos del ministro de Educación Superior del gobierno talibán, que supuestamente habría prohibido permanentemente la asistencia de las mujeres a las escuelas. Sin embargo, esta afirmación es falsa. ONU Mujeres se ha pronunciado en múltiples ocasiones condenando esta política discriminatoria y abogando por el derecho a la educación de las niñas y mujeres en Afganistán.

Desde la toma del poder talibán en agosto de 2021, el régimen ha impuesto restricciones draconianas que han excluido a las mujeres de la vida pública, y la educación ha sido uno de los ámbitos más afectados. La grabación que se difunde no es actual, data de 2024, y en ella el líder talibán afirmaba que las niñas no podrían estudiar hasta nuevo aviso.

Desde 2021, las niñas mayores de 12 años tienen prohibido asistir a la escuela, y en 2022 la prohibición se extendió a la educación universitaria. Ante esta situación, ONU Mujeres ha emitido declaraciones públicas y ha trabajado en el terreno para apoyar a las mujeres afganas.

En marzo de 2026, la representante especial de ONU Mujeres en Afganistán, Susan Ferguson, calificó la realidad de las mujeres afganas como una alerta de género, destacando la resistencia de las mujeres frente al endurecimiento de las restricciones. Sarah Knibbs, responsable de ONU Mujeres en Afganistán, explicó que la institución aboga por el fin de la prohibición y subrayó que las consecuencias van más allá de las aulas: futuros truncados, oportunidades económicas reducidas y comunidades que no alcanzan su máximo potencial.

ONU Mujeres ha implementado varias acciones concretas, como invertir en organizaciones locales de mujeres para brindar apoyo a mujeres y niñas, crear oportunidades para mujeres emprendedoras facilitando el acceso a capital, formación y mercados, y ofrecer servicios que incluyen apoyo psicosocial, asistencia humanitaria y actividades para el sustento de las mujeres más marginadas. La institución ha confirmado que tiene previsto seguir en el país para apoyar a quienes más lo necesitan.

Además, el gobierno talibán prohibió en 2024 que los medios preguntaran sobre la educación de las mujeres, lo que refleja su política de silenciar cualquier crítica. Afganistán es el único país del mundo donde se prohíbe estrictamente la educación secundaria y superior a las niñas y mujeres, una medida que justificaron con la necesidad de reorganizar el sistema educativo.

La periodista especializada en información internacional y excorresponsal en Afganistán ha señalado que, a pesar de las restricciones, algunas mujeres han buscado alternativas como escuelas clandestinas o cursos de idiomas, cuyos promotores a menudo sobornan a los talibanes para impartir clases. Sin embargo, salir del país es extremadamente difícil para las mujeres afganas, ya que deben ir acompañadas de un hombre de su familia y, para solicitar un visado, se les pide un documento de antecedentes penales que los talibanes no facilitan si saben que es para estudiar en el extranjero.

Esta desinformación que circula en redes busca deslegitimar a ONU Mujeres y sus instituciones, y se inscribe en una narrativa recurrente que ataca a organismos internacionales. Es importante verificar las fuentes y no difundir afirmaciones falsas que minimizan la labor de quienes trabajan por los derechos de las mujeres afganas





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