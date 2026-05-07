Online Marketing Rockstars (OMR) confirma su éxito en Hamburgo con cifras vértigo y una edición más internacional

El festival Online Marketing Rockstars (OMR) ha vuelto a demostrar su importancia en el mundo del marketing y la economía digital en tierras europeas, congregando a más de 70.000 personas de más de 40 países diferentes en su última edición en Hamburgo.

El festival Online Marketing Rockstars (OMR) bajaba ayer el telón en la ciudad alemana de Hamburgo con cifras que vértigo que confirmaron de nuevo el evento como un encuentro absolutamente imprescindible para quienes se desenvuelven profesionalmente en la arena del marketing y la economía digital en tierras europeas.

La última edición de OMR logró congregar en el Centro de Convenciones de Hamburgo a alrededor de 70.000 personas de más de 40 países diferentes. Aunque OMR es un evento que tiene tradicionalmente el foco puesto en el país es lengua alemana, su última edición ha contado con la participación de más de 20% asistentes venidos de fuera de Alemania, Austria y Suiza.

OMR 2026 ha sido, de hecho, la edición más internacional del evento en sus 15 años de historia, aseguran sus organizadores





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