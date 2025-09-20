One Piece: La bandera pirata que se convirtió en un símbolo de protesta global

La icónica bandera de One Piece, un manga japonés, trasciende su origen para convertirse en un poderoso símbolo de protesta y resistencia en movimientos liderados por jóvenes alrededor del mundo, desde Nepal hasta Filipinas.

Cuando el famoso palacio Singha Durbar de Nepal fue incendiado la semana pasada, los manifestantes decididos a sacudir al gobierno colgaron frente a las ornamentadas puertas doradas del edificio una bandera manga que mostraba una calavera con un sombrero de paja.

La yuxtaposición de la bandera de dibujos animados con el complejo histórico que ahora alberga edificios gubernamentales puede haber parecido extraña, pero para los manifestantes de la Generación Z que llenaron las calles de Nepal, derrocando al primer ministro del país y provocando dos días de disturbios sociales mortales, el gesto estaba lleno de significado. La bandera proviene del popular manga japonés de 1997, One Piece, de Eciichiro Oda, que narra la audaz historia del encantador capitán pirata Monkey D. Luffy y su inadaptada tripulación del “Sombrero de Paja”. Juntos, zarparon bajo una bandera pirata que luce el característico sombrero de Luffy y su radiante sonrisa. Para los fans de One Piece, la bandera simboliza la lucha de Luffy por alcanzar sus sueños, liberar a los oprimidos y luchar contra el autocrático Gobierno Mundial. Es intrépido y decidido, con ases bajo la manga para derrotar a sus oponentes, incluyendo la envidiable habilidad de evadir la captura con un cuerpo de goma que se estira, rebota y se dobla.\Pero en el mundo real, la bandera de One Piece que adorna el barco de Luffy ha trascendido fronteras e idiomas para convertirse en un grito de guerra y símbolo de los movimientos de protesta liderados por jóvenes. En Asia, la bandera ganó popularidad como herramienta de expresión política y desafío durante las protestas en Indonesia, Filipinas y Nepal, y también ha aparecido en las calles de París. Bikhyat Khatri, quien ayudó a organizar las protestas en Nepal, dijo que la bandera “simboliza la agresión y la determinación de rechazar cualquier cosa que se interponga en su camino”. “A muchos jóvenes de Nepal les encanta el anime”, explicó Khatri. “Queríamos que se sintiera como un movimiento de la Generación Z, así que los lemas y símbolos utilizados durante la protesta estaban vinculados con temas con los que los jóvenes de la Generación Z pudieran identificarse”. Los símbolos de la cultura pop elevan los mensajes de protesta. Luffy apareció por primera vez en la popular revista de manga Weekly Shonen Jump en julio de 1997. En ese momento, el personaje tenía 17 años y debía sus superpoderes flexibles a haber comido una fruta mítica. Desde entonces, One Piece ha roto el récord mundial de mayor cantidad de copias publicadas para la misma serie de cómics por un solo autor, según Guinness World Records. Se han impreso más de 500 millones de copias en todo el mundo. Esta longeva serie ha inspirado una serie de anime, podcasts y sitios web de fans. En 2023, se adaptó a una serie de Netflix. Andrea Horbinski, experta en manga y anime y doctora en historia japonesa moderna, dijo que no le sorprendió ver la bandera de One Piece adoptada por una causa política. Luffy, el protagonista de la serie, es un personaje alegre que sonríe ante la adversidad. “No puedes evitar apoyarlo”, dijo Horbinski. Ningún desafío es demasiado abrumador para el joven con la ambición de convertirse en Rey de los Piratas, siempre y cuando pueda encontrar el tesoro de One Piece. “Luffy es muy decidido. Tiene esta misión. Él y su tripulación han pasado por reveses, pero han perseverado”, añadió Horbinski. “A eso es a lo que la gente responde y en lo que piensa cuando llevan la bandera a este tipo de protestas”.\Nuurrianti Jalli, profesora de medios y comunicaciones en la Universidad Estatal de Oklahoma, comentó que estos símbolos son efectivos en las protestas porque “pueden ayudar a elevar lo que la gente está tratando de decir sin tener que decirlo palabra por palabra”. A través de Internet y las redes sociales, estos símbolos pueden traspasar fronteras y galvanizar a otros jóvenes que comparten preocupaciones similares. “No hablan el mismo idioma, pero entienden de qué trata la historia”, dijo Jalli. El mundo real y el digital se fusionan. Los manifestantes suelen adoptar personajes y símbolos de la cultura popular para transmitir una causa o un sistema de valores compartido. Pepe la Rana, el meme online de derecha, fue adoptado por manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong en 2019, mientras que un saludo de tres dedos de la serie de películas “Los Juegos del Hambre” es utilizado por jóvenes manifestantes a favor de la democracia en Tailandia y opositores al golpe militar de 2021 en Myanmar como símbolo de resistencia. La bandera Jolly Roger de One Piece es un símbolo útil porque puede adaptarse fácilmente de una protesta a otra e infundirse con nuevos significados más específicos para el tiempo y el lugar, dijo Natalie Pang, profesora del departamento de comunicaciones y nuevos medios de la Universidad Nacional de Singapur





CNNEE / 🏆 8. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

One Piece Protestas Generación Z Cultura Pop Símbolos De Protesta

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cuando nos obsesionamos con cuidar a una mascota virtual: la fiebre del Tamagotchi sigue vivaEste pequeño juguete, creado por Aki Maita en 1996, se convirtió en símbolo generacional para los millennials

Leer más »

José Mourinho vuelve al Benfica 25 años después: 'Es un honor inmenso'The Special One regresa a Portugal: llega a un acuerdo hasta 2027 después de ser destituido hace menos de un mes del Fenerbahce.

Leer más »

Trump dice que 'no parece' que sea momento para un alto el fuego entre Rusia y UcraniaAl ser preguntado durante su regreso a EE.UU tras su visita de Estado al Reino Unido sobre si era momento para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One: “No parece”, antes de agregar: “pero en el momento adecuado, si tengo que hacerlo, será duro”.

Leer más »

‘One Hand Don’t Clap’: viaje a las raíces de la música calipsoLa restauración en 4K de este documental de 1988 rescata la historia de los músicos Lord Kitchener y Calypso Rose, figuras de este género musical nacido en Trinidad y Tobago

Leer más »

Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críti¿Por qué es importante?: 'Lo único que hacen es atacar a Trump', ha asegurado el propio Trump desde el Air Force One, dejando la decisión sobre las licencias a Brendan Carr, presidente de la FCC nombrado por el presidente estadounidense.

Leer más »

Fallece Miguel Morales Barreto, miembro de Los Brincos, a los 75 añosEl músico Miguel Morales Barreto, conocido por su paso por Los Brincos y su carrera como compositor, ha muerto a los 75 años en Madrid. Originario de Filipinas, su trayectoria incluyó participaciones en Los Pekenikes y Barrabás, además de componer bandas sonoras para películas.

Leer más »