OMS solicita a España que acoja en Canarias al barco con brote de Hantavirus

La Organización Mundial de la Salud ha pedido a España que permita el desembarco en Canarias del barco MV Hondius, afectado por un brote de Hantavirus, en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. El Gobierno español evalúa la petición mientras el ECDC realiza un análisis exhaustivo del barco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado oficialmente a España que acoja a los tripulantes del barco MV Hondius, donde se ha detectado un brote de Hantavirus , y les permita desembarcar en las Islas Canarias .

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, esta petición se enmarca en el cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario, destacando que España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que hay varios ciudadanos españoles. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un análisis exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde, mientras el resto continuará su viaje hacia Canarias, donde se espera que lleguen en un plazo de 3 o 4 días.

Aunque el puerto de desembarco aún no ha sido definido, una vez allí, tripulación y pasajeros serán examinados, atendidos y trasladados a sus respectivos países siguiendo un protocolo común elaborado por la OMS y el ECDC, con todas las garantías de seguridad necesarias. La atención médica y los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales, evitando todo contacto con la población local y protegiendo en todo momento al personal sanitario.

El Gobierno español dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el ECDC. Esta decisión surge tras varias reuniones entre la OMS, la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, en las que se ha evaluado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que Canarias es el lugar más cercano con las capacidades necesarias.

A última hora del martes, se celebró otra reunión entre representantes de la OMS, la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, donde se insistió en mantener Canarias como posible destino del barco, aunque la decisión final aún no se ha tomado. Fuentes del Gobierno han asegurado que España no se niega a acoger el barco, y el Ministerio de Sanidad y la OMS han estado en contacto constante para resolver el desembarco del pasaje del crucero afectado por el brote.

Aunque la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, María Van Kerkhove, indicó que se estaba trabajando con las autoridades españolas para que el barco llegase a Canarias, fuentes ministeriales señalaron que la decisión aún no está confirmada





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OMS Hantavirus Canarias ECDC Salud Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La OMS estudia trasladar el crucero con hantavirus a Canarias para su desinfecciónEl Gobierno de Canarias confirma que la OMS evalúa la posibilidad de trasladar el crucero afectado por el hantavirus a un puerto canario para su desinfección, mientras los pasajeros podrían desembarcar en Cabo Verde. La decisión final sobre el puerto de destino recae en el Ministerio de Transportes, aunque el Gobierno autonómico expresa su preocupación por el impacto en el turismo.

Read more »

España acepta recibir en Canarias el crucero afectado por hantavirus, anuncia la OMSLa agencia considera probable que la transmisión comenzara con dos turistas infectados previamente

Read more »

La OMS coordina con España que el crucero afectado por hantavirus se dirija a CanariasMientras tanto...: El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho que la comunidad autónoma quiere garantías sanitarias.

Read more »

Crucero con brote de hantavirus se dirige a Canarias bajo supervisión de la OMSLa Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que el crucero afectado por un brote de hantavirus será acogido en las Islas Canarias, donde se realizarán investigaciones y desinfección. El Gobierno español considera su obligación humanitaria asistir al barco, que alberga a 147 personas y ha registrado tres fallecimientos.

Read more »

Fernando Simón, sobre la posible llegada del crucero con hantavirus a Canarias: 'En España existen mecanismos'El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias asegura que los afectados se evacuarían por vía aérea a otros países.

Read more »

Crucero con brote de hantavirus: España y la OMS evalúan el posible desembarco en CanariasEl Ministerio de Sanidad y la OMS analizan la situación de un crucero con un brote de hantavirus, considerando la evacuación de casos en Cabo Verde para evitar una escala en Canarias.

Read more »