OMS: Infección de hantavirus en crucero probablemente ocurrió fuera del barco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la infección de hantavirus en el crucero MV Hondius se originó probablemente en Argentina, antes de que los pasajeros embarcaran, debido al período de incubación del virus y las actividades realizadas en tierra.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la hipótesis más probable en relación con el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, actualmente anclado frente a la costa de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde , es que la infección se produjo fuera de la embarcación.

Esta conclusión se basa en el período de incubación del virus, que puede variar de una a seis semanas, sugiriendo que los individuos afectados se infectaron antes de embarcar. Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, explicó que la cronología de los casos apunta a que los primeros pacientes, incluyendo a un individuo y su esposa, se infectaron durante su estancia en Argentina, donde el crucero ofreció un viaje de expedición con actividades como la observación de aves y la exploración de la fauna silvestre.

Esta actividad en tierra firme se considera el punto de origen más probable de la infección. La OMS también está considerando la posibilidad de que algunas de las islas donde la tripulación hizo escala a lo largo de la costa de África pudieran haber sido fuentes de infección adicionales para otros casos sospechosos.

Se ha iniciado un rastreo exhaustivo de contactos para identificar a las personas que hayan estado en contacto con los fallecidos o con aquellos que presentan síntomas compatibles con el hantavirus. Sin embargo, la organización enfatiza que la transmisión de persona a persona solo ocurre en situaciones de estrecha proximidad física. La colaboración con las autoridades sanitarias de diversos países es crucial para localizar a las personas que desembarcaron en las diferentes paradas del crucero.

El equipo médico que evacuó a la pareja neerlandesa que falleció en Sudáfrica y al paciente en estado grave utilizó equipo de protección adecuado, que ahora se está empleando para atender a los dos pasajeros que aún presentan síntomas a bordo del crucero. La situación requiere una respuesta coordinada y una investigación exhaustiva para determinar el alcance total del brote y prevenir futuras infecciones.

La OMS continúa monitoreando de cerca la situación y brindando apoyo a las autoridades locales y a los países afectados. La prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros y la tripulación del crucero, así como proteger la salud pública en general. La investigación se centra en identificar los factores de riesgo específicos asociados con la infección y en desarrollar estrategias de prevención efectivas.

Se están analizando muestras de laboratorio para confirmar el tipo específico de hantavirus involucrado en el brote y para comprender mejor su comportamiento. La OMS también está trabajando en la difusión de información precisa y actualizada sobre el hantavirus y sus medidas de prevención.

Es fundamental que las personas que viajan a áreas donde el hantavirus es endémico tomen precauciones para evitar la exposición al virus, como evitar el contacto con roedores y sus excrementos, y practicar una buena higiene personal. La colaboración internacional es esencial para abordar este desafío de salud pública y para fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras amenazas. La OMS se compromete a seguir trabajando con sus socios para proteger la salud de las personas en todo el mundo.

La situación del crucero MV Hondius sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la preparación para emergencias sanitarias





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