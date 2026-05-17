OMS declarará brote de Ébola en República Democrática del Congo como emergencia de salud pública de importancia internacional

OMS ha informado de ocho casos confirmados en laboratorio y otros casos sospechosos y muertes en tres zonas de salud, incluidas Bunia, la capital de la provincia de Ituri, ytownos minerales de oro de Mongwalu y Rwampara. Un caso del virus se ha confirmado en la capital del país, Kinshasa, en un paciente que habría viajado desde Ituri.

Un gran número de hospitales en la República Democrática del Congo están tratando pacientes con Ébola en los últimos días. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de Ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El brote se encuentra en la provincia oriental de Ituri, donde se han registrado alrededor de 246 casos sospechosos y 80 muertes. Aunque no cumple con los criterios para ser considerada una pandemia, la OMS dice que podría convertirse en un brote mucho mayor con un gran riesgo de propagación local y regional. El brote se ha causado por el virus Bundibugyo, para el cual no existen medicamentos ni vacunas aprobados.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y hemorragias





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SÍNTOMAS DEL ÉBOLA VÍRUS BUNDIBUGYO ESCRÁPULO DRUGOS Y VACUNAS PREVENCIONES

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuevo brote de ébola en Ituri, CongoEste nuevo brote se produce aproximadamente cinco meses después del fin del brote anterior en República Democrática del Congo y representa el 17º brote desde que la enfermedad se desató por primera vez en el país en 1976.

Read more »

El último brote de ébola es una emergencia de preocupación internacional, declara la OMSLa Organización Mundial de la Salud declaró este domingo un brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Read more »

OMS declara emergencia sanitaria internacional por brote de ébola en Congo, UgandaLa Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria pública de importancia internacional por un brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda que afecta a ocho casos confirmados y más de 200 sospechosos de contagio.

Read more »

Alertencia sobre brote de ébola en la República Democrática del Congo: OMS y gobierno internacional reaccionanEn la República Democrática del Congo se han informado 246 casos sospechosos y 80 muertes a causa del brote de ébola. La Organización Mundial de la Salud declaró un brote de salud pública de importancia internacional y la situación afecta a Uganda también. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la perseverante amenaza que suponen los virus y la cooperación internacional para reforzar la seguridad médica. La OMS recomendó diferentes medidas como fortalecer la vigilancia, los laboratorios y la prevención de infecciones en centros de salud.

Read more »