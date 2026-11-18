El índice Global Innovation Index 2026 sitúa a Barcelona y Madrid en el top 50 mundial de polos de innovación. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual revela el liderazgo asiático y la resiliencia europea basada en la intensidad innovadora.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( OMPI) ha publicado los resultados del Índice Global de la Innovación 2026, confirmando el predominio asiático en la creación tecnológica mundial. Asia concentra seis de los diez mayores polos de innovación del planeta, liderados incontestablemente por el corredor Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, que se erige como el epicentro global de este sector.

Estados Unidos mantiene su posición de fuerza con tres clústeres en el decálogo, destacando San José-San Francisco a la cabeza en términos de intensidad innovadora. Londres aparece como el único referente europeo entre los diez primeros lugares, evidenciando la competencia internacional en el desarrollo de ecosistemas tecnológicos avanzados.

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Liderazgo asiático y estructura estadounidense

El ecosistema de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou domina la clasificación por su volumen masivo de actividades. Esta ficha registra 122.752 solicitudes de patentes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y 7.328 operaciones de capital riesgo en el periodo analizado. La combinación de numerosas operaciones de capital riesgo junto a grandes empresas tecnológicas y universidades explica este volumen sin precedentes.

En el ranking estadounidense, Stanford encabeza la producción científica junto a las universidades de California en San Francisco y Berkeley. Estas instituciones figuran entre los principales solicitantes de patentes, consolidando su influencia en la investigación de vanguardia. Boston-Cambridge ocupa el noveno lugar por tamaño y asciende al cuarto por intensidad innovadora, lo que permite apreciar la dimensión de sus resultados en relación con una población estimada de 4,3 millones de habitantes.

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Diferencia entre tamaño e intensidad innovadora

La clasificación por tamaño mide los resultados totales del ecosistema, mientras que la intensidad innovadora relaciona esos resultados con la población. Cambridge ocupa el segundo puesto por intensidad y Oxford, el quinto. Esta diferencia permite apreciar la dimensión de sus resultados en relación con una población específica.

La comparación sugiere una lectura más precisa que la de un simple retraso continental. Europa dispone de polos con una actividad elevada por habitante, aunque tenga menos presencia entre los ecosistemas de mayor tamaño. La posición europea cambia al considerar la población, destacando que un gran polo metropolitano puede acumular más resultados sin encabezar la clasificación por habitante.

Presencia española en el mapa global

Barcelona ocupa la posición 45 y Madrid, la 48 en la lista de la OMPI. Ambos permanecen, por tanto, dentro de los cincuenta mayores polos identificados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estos resultados sitúan a los dos ecosistemas españoles en el mapa internacional, garantizando presencia internacional en el mapa de innovación y visibilidad para atraer talento y fondos.

Mientras Asia lidera con 25 clústeres y Estados Unidos con 20, Europa cuenta con menos presencia numérica pero alta calidad. Alemania aporta siete, la mayor cifra europea; Reino Unido cuenta con cuatro. China y Estados Unidos suman, respectivamente, 25 y 20, concentrando casi la mitad de la lista. La ausencia de otras ciudades entre las cien primeras no implica que carezcan de innovación.

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Metodología y criterios de evaluación

Para la edición de 2026, el índice utiliza solicitudes internacionales de patente PCT publicadas entre 2021 y 2025. Asimismo, se consideran artículos científicos de 2020 a 2024 y operaciones de capital riesgo de ese mismo quinquenio. WIPO localiza inventores, autores científicos y empresas receptoras de capital riesgo para contabilizar estos indicadores acumulados.

La evolución relativa de sus indicadores en el quinquenio analizado determina los cambios posicionales. Madrid retrocede una posición en la clasificación por tamaño mientras Barcelona mantiene la suya. Esto refleja cambios en solicitudes PCT, publicaciones o operaciones de capital riesgo comparadas con otros clústeres.

Impacto y desafíos futuros para España

Las consecuencias para España ya son visibles al garantizar la presencia internacional. Barcelona y Madrid mantienen a España en ese mapa, pero el reto es que esa fortaleza se extienda y abra nuevas oportunidades. Podría provocar mayor interés inversor si se traducen en más operaciones de capital riesgo y colaboración científica.

La conexión exterior de estos polos es crucial para el futuro. El 87% de los artículos del clúster líder se publica en colaboración con organizaciones situadas fuera del mismo. Este liderazgo de Asia y Estados Unidos marca el ritmo de la innovación mundial, pero Europa conserva polos capaces de competir. La intensificación de la actividad por habitante en centros como Cambridge, Oxford, Eindhoven y Helsinki sigue siendo un referente clave.