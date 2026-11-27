Mientras Omnisend premia con hasta el 4% el impacto real de la IA, Meta ignora las métricas de adopción. Un análisis de cómo las empresas definen el valor de la inteligencia artificial.

La narrativa dominante sugiere que la simple capacidad de utilizar inteligencia artificial debería traducirse en un aumento salarial inmediato para los profesionales. Sin embargo, la realidad corporativa actual desmiente esta premisa generalizada. A diferencia de la expectativa de bonos universales, organizaciones líderes están implementando estrategias compensatorias divergentes que priorizan el impacto medible sobre la familiaridad tecnológica.

Estrategia de Omnisend premia resultados tangibles

Omnisend, una empresa tecnológica con sede en Lituania, ha implementado un sistema de compensación que vincula los incrementos salariales directamente a la demostración de eficiencia operativa. La compañía otorga aumentos base entre el 2% y el 4% únicamente a quienes logran reducir costos, mejorar resultados o desarrollar herramientas que son adoptadas por otros compañeros. Esta no es una bonificación temporal; el incremento se integra permanentemente en el salario del empleado.

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La eficacia de este modelo se evidenció en el primer trimestre de su aplicación, donde más de la mitad de los 246 empleados recibieron la recompensa. El equipo financiero automatizó el 85% del procesamiento de facturas, superando ampliamente el objetivo inicial del 36%, lo que garantizó el aumento para todos los participantes en ese proyecto. También recibieron el incremento los profesionales jurídicos que lograron reducir significativamente las revisiones manuales de proveedores.

No obstante, la compañía reconoce que medir la contribución individual presenta desafíos diferentes según el rol. Resulta más sencillo cuantificar el ahorro en tareas repetitivas que en el trabajo de un director de producto, cuyo éxito depende de la colaboración de otros equipos. En estos casos complejos, el jefe sigue teniendo la responsabilidad final de juzgar cuánto vale la mejora generada por la inteligencia artificial.

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Meta rechaza métricas de adopción tecnológica

En un movimiento contrastante, Meta ha decidido no utilizar las estadísticas de adopción de inteligencia artificial ni el número de tokens consumidos para evaluar el desempeño de sus ingenieros. En septiembre, la compañía comunicó a su equipo técnico que lo que importan son los resultados finales, no la frecuencia con la que un empleado recurre a una máquina para realizar su trabajo.

Esta postura refleja una búsqueda activa por parte de las grandes tecnológicas del indicador correcto para medir el valor humano en la era de la automatización. Al ignorar las métricas de uso directo, Meta intenta evitar la inflación de métricas que podrían no correlacionarse con un mayor valor para el negocio. Esta estrategia se alinea con enfoques similares en otras empresas del sector que priorizan el impacto sobre la actividad.

Shopify, por su parte, sigue una ruta distinta al considerar el uso de la inteligencia artificial como una expectativa básica del puesto de trabajo. En su política retributiva de junio, la empresa explicó que las revisiones salariales se deciden estrictamente por el impacto conseguido durante evaluaciones semestrales. Shopify no anuncia una prima específica por saber manejar estas herramientas, integrándolas como una competencia fundamental y no diferenciadora.

Dispersión en primas y compensaciones del mercado

La discusión sobre la remuneración se origina en los salarios ofrecidos para captar nuevo talento especializado. El Global AI Jobs Barometer 2026 de PwC, basado en más de 1.000 millones de anuncios, calcula una prima media del 62% en puestos que requieren competencias de inteligencia artificial. Por su parte, Lightcast sitúa la prima en el 28%, equivalente a unos 18.000 dólares anuales, y señala que más de la mitad de esas ofertas ya no corresponden a la informática.

Estas cifras altas no implican que aprender a utilizar un chatbot provoque automáticamente esa subida de sueldo, ya que comparan conjuntos de vacantes que pueden exigir niveles de responsabilidad diferentes. Cuando las consultoras preguntan a quienes diseñan las nóminas, las cifras se moderan considerablemente. En la encuesta de Korn Ferry, realizada entre 4.252 organizaciones de 133 países, el 64% no sabe estimar la prima de los puestos afectados por la inteligencia artificial.

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Entre quienes sí responden, el recargo más habitual frente a funciones comparables es del 10% al 15%. La incertidumbre tiene su reverso, ya que el 85% de las empresas tampoco sabe qué descuento salarial correspondería a un puesto cuyo contenido se reduzca por la automatización. Esta falta de claridad genera una brecha significativa en la estructura salarial actual de las organizaciones.

Riesgos de devaluación y estudios de productividad

Las investigaciones de WTW observan que las empresas prefieren situar a los especialistas escasos en el percentil 75 del mercado, ofrecer bonos de incorporación o mejorar las condiciones de permanencia antes que rehacer toda su estructura salarial. Esto crea una disparidad donde un recién contratado puede ingresar con una prima mientras un compañero interno que adquirió competencias similares permanece en su antigua banda salarial.

La prima por inteligencia artificial, además, puede caducar con rapidez. En su más reciente AI Workforce Impact Report, Payscale revela que el 23% de las organizaciones consultadas había pagado inicialmente más por capacidades que ahora considera requisitos normales del puesto. Este riesgo afecta a quien se forma esperando una recompensa permanente, ya que lo que distingue hoy a un profesional puede convertirse mañana en el mínimo exigido para conservar su empleabilidad.

Los estudios empíricos sobre productividad ofrecen matices importantes. Un experimento del MIT mostró que ChatGPT redujo un 40% el tiempo de ciertas tareas de escritura y mejoró un 18% su calidad. Sin embargo, un estudio de Harvard Business School y BCG indicó que los consultores trabajaron un 25% más rápido en tareas adecuadas para la tecnología, pero empeoraron cuando confiaron en ella fuera de sus capacidades.

Pagar por documentos producidos o consultas realizadas podría premiar la cantidad y castigar el buen criterio, lo cual es peligroso para la calidad del trabajo. Más llamativo es lo que ocurre después de conseguir esa eficiencia. Anders Humlum y Emilie Vestergaard cruzaron encuestas con registros administrativos daneses y, pese a detectar cambios en las tareas, no encontraron efectos estadísticamente significativos sobre ingresos u horas, descartando impactos superiores al 2% durante la ventana observada.