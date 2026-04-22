Olivia Rodrigo hace historia: Primer videoclip grabado en los aposentos reales de Versalles

La artista Olivia Rodrigo logra un hito histórico al rodar su videoclip Drop Dead en el Palacio de Versalles, fusionando la historia monárquica francesa con la música pop moderna.

Olivia Rodrigo ha marcado un hito sin precedentes en la cultura pop contemporánea. Con apenas 23 años, la cantautora se ha consolidado como la primera artista en la historia de la música en obtener el permiso exclusivo para grabar un videoclip dentro de los aposentos reales del Palacio de Versalles .

El material visual corresponde a su nuevo sencillo Drop Dead, dirigido por la reconocida creativa Petra Collins, y forma parte esencial de lo que será su tercer álbum de estudio, titulado You seem pretty sad for a girl so in love. La noticia ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y en la industria artística, destacando la visión estratégica del recinto francés para conectar con las audiencias más jóvenes. Según informes de la periodista Vittoria Benzine para Artnet, la administración del palacio otorgó esta autorización única bajo la premisa de fomentar un deseo renovado en las nuevas generaciones de todo el mundo para explorar Versalles, posicionando este monumento histórico no solo como un vestigio del pasado, sino como un epicentro de belleza, arte y amor que sigue vigente en el siglo XXI. El despliegue técnico del videoclip permite realizar un recorrido visual por estancias de valor incalculable que formaron parte de la residencia oficial de Luis XIV, el afamado Rey Sol. Aunque este privilegio es inédito para una estrella del pop, el recinto tiene una larga tradición cinematográfica; desde 1904, más de 200 producciones han utilizado sus pasillos como escenario, incluyendo obras de cineastas de la talla de Sofia Coppola y Woody Allen. El palacio, que desde 1979 ostenta el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con más de 67.000 metros cuadrados y 700 habitaciones, de las cuales Rodrigo ha seleccionado puntos clave para su puesta en escena. Entre los lugares que aparecen destaca la Antecámara del Gran Cubierto, donde históricamente se celebraban las comidas públicas de la monarquía, y la monumental Galería de las Batallas, un salón de 120 metros de longitud que rinde homenaje a la historia militar francesa. La artista también utiliza la emblemática Escalera de los Príncipes y la Cámara de la Reina, este último un espacio cargado de simbolismo donde la realeza celebraba audiencias privadas y acontecían nacimientos fundamentales para la sucesión de la corona. Para comprender la magnitud de este escenario, es necesario retroceder a la época de Luis XIV, quien centralizó el gobierno de Francia en Versalles a partir de 1682, tras haber residido previamente en el Palacio del Louvre y las Tullerías. El esplendor barroco de este complejo arquitectónico simbolizó el poder absoluto del monarca hasta que los vientos de la Revolución Francesa de 1789 forzaron el traslado forzoso de Luis XVI y María Antonieta hacia París, donde encontrarían su final en la guillotina. La transformación del sitio continuó hasta 1837, año en que el rey Luis Felipe I inauguró el Museo de la Historia de Francia en el ala sur, reconvirtiendo los aposentos en un centro de memoria nacional. Hoy, gracias a la incursión de figuras globales como Olivia Rodrigo, el palacio logra trascender su faceta de museo estático para integrarse en la conversación cultural actual, demostrando que la arquitectura palaciega del siglo XVII puede dialogar perfectamente con las narrativas musicales más disruptivas y modernas del panorama internacional, asegurando así su relevancia histórica ante millones de espectadores digitales que quizás, gracias a este video, se interesen por caminar personalmente por sus dorados pasillos





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