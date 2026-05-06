Oliver Blume y la Hoja de Ruta de Volkswagen ante los Desafíos Globales y Regulatorios

El CEO de Volkswagen analiza la competencia desleal, la necesidad de flexibilizar las multas por emisiones de CO2 en Europa y la estrategia de localización en China para recuperar competitividad.

Oliver Blume , quien ostenta la máxima responsabilidad como CEO del Grupo Volkswagen , el conglomerado automotriz más influyente de Europa, participó recientemente en una serie de jornadas especializadas en automoción organizadas por la prestigiosa escuela de negocios IESE en Barcelona.

En el marco de este encuentro, Blume utilizó su intervención para lanzar un llamamiento urgente sobre la necesidad de implementar una defensa mucho más robusta y eficaz de los intereses industriales europeos. El directivo subrayó que, ante el avance agresivo de competidores externos, es imperativo que la Unión Europea adopte medidas que garanticen la supervivencia de su tejido productivo.

Aunque aclaró explícitamente que su postura no debe confundirse con una bandera proteccionista, Blume advirtió que se produce una situación de competencia desleal cuando fabricantes de otras regiones importan módulos y componentes ya terminados para competir en suelo europeo sin haber realizado las mismas inversiones estructurales que las empresas locales. En este sentido, reveló que el Grupo Volkswagen mantiene conversaciones activas con las autoridades comunitarias para desarrollar una política de componentes fabricados en Europa, lo que permitiría atraer nuevas inversiones y asegurar que las reglas del juego sean equitativas para todos los actores del mercado.

Otro de los puntos neurálgicos de su discurso fue la crítica constructiva hacia la actual normativa europea relativa a las emisiones de dióxido de carbono. Blume reivindicó la implementación de una solución pragmática que permita mitigar el impacto de las sanciones económicas contra aquellas empresas que, a pesar de sus esfuerzos, aún no alcanzan los volúmenes de ventas de vehículos eléctricos exigidos por la regulación.

El ejecutivo fue tajante al señalar que Volkswagen apuesta y lucha decididamente por la electromovilidad, pero que resulta insostenible seguir pagando multas millonarias cuando ya cuentan con una cuota de mercado del veintisiete por ciento en este segmento. Según Blume, existe una desconexión entre las metas regulatorias y la velocidad de adopción real por parte de los consumidores.

Por ello, manifestó la firme intención de dialogar con la Comisión Europea para que se reconozca la reacción orgánica del mercado y se establezca un marco normativo más flexible que facilite la descarbonización sin asfixiar financieramente a los fabricantes que están liderando la transición tecnológica. Finalmente, el CEO se detuvo a analizar con detalle la compleja y ambiciosa estrategia de crecimiento que Volkswagen está desplegando en China, el mercado automovilístico más grande del mundo.

Blume admitió con sinceridad que los primeros modelos lanzados por el grupo en dicho país no lograron el éxito esperado, lo que obligó a la compañía a dar un giro estratégico fundamental. En lugar de exportar conceptos diseñados en Alemania, Volkswagen decidió adoptar un enfoque de localización total, produciendo vehículos diseñados y fabricados dentro de China.

Esta decisión se materializó con la creación de un centro de ingeniería avanzado en la provincia de Hubei, permitiendo que la marca adapte sus productos a las preferencias específicas del consumidor chino. Gracias a este modelo de operación local, la compañía ha logrado reducir los costes de producción de sus vehículos en China en un cincuenta por ciento, recuperando así la capacidad de competir cara a cara con las marcas locales, que suelen tener estructuras de costes mucho más ligeras.

La ofensiva de Volkswagen es ahora total, con un plan maestro que prevé la introducción de treinta nuevos modelos hasta finales de dos mil veintisiete y un total de cincuenta modelos antes de que concluya el año dos mil treinta, consolidando así su presencia en la región





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