Tras años de sumisión, los multimillonarios rusos analzan el legado de Vladimir Putin. Un cambio histórico en la élite económica ante la guerra en Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, apenas horas después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, Vladimir Putin convocó a una reunión crítica en el salón Yekaterininsky del Kremlin. En esta sesión, el presidente ruso se reunió con más de treinta de los hombres más ricos de su nación para solicitar su apoyo financiero y logístico durante el conflicto.

El silencio de la élite empresarial rusa

En el video oficial difundido por el Kremlin, la reacción de los magnates fue notablemente pasiva. Los asistentes, muchos de ellos con mascarillas debido a la pandemia de coronavirus, se mantuvieron en silencio absoluto mientras Putin les pedía comprensión y colaboración para sostener la producción, la economía y el empleo. El contraste visual era innegable: Putin, sin mascarilla, ocupaba el centro del poder, mientras los empresarios se agrupaban pálidos y cansados junto a las paredes.

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Aunque esta sumisión pública podría interpretarse como lealtad absoluta, fuentes recientes sugieren que este silencio encubre dudas profundas. Algunos miembros de la otrora poderosa élite empresarial rusa comienzan a imaginar un escenario político donde el país funcione sin la dirección de Putin, ya sea por su eventual salida del cargo o por fallecimiento.

Historia de dominación y resistencia controlada

La dinámica actual tiene sus raíces en el colapso de la Unión Soviética en 1991, un período que dio lugar al surgimiento de los oligarcas. Durante los turbulentos años noventa, individuos con conexiones políticas adquirieron grandes empresas estatales y acumularon fortunas colosales casi de la noche a la mañana, aprovechando la debilidad institucional del Estado.

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Este modelo de poder cambiante encontró su límite cuando Vladimir Putin asumió la presidencia en el año 2000. Al frente de una economía en recuperación y un gobierno central fortalecido, Putin sometió a los multimillonarios, eliminando cualquier desafío a su autoridad centralizada. El mensaje fue claro: no compartiría el poder ni toleraría críticas públicas.

La advertencia más severa llegó en 2003, cuando Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico de Rusia en aquel entonces, acusó a Putin de presidir una corrupción desenfrenada. Khodorkovsky, quien financiaba a grupos de oposición, pasó los siguientes diez años en prisión condenado por evasión fiscal, fraude y malversación, aunque negó todos los cargos. Este caso sirvió como un recordatorio permanente para otros posibles disidentes.

Transformación del estatus de los magnates

Bill Browder, ex financiero y principal inversor extranjero en Rusia antes de ser prohibido su ingreso en 2005, describió la transformación psicológica de estos líderes empresariales. Browder afirmó observar en foros como el de Davos cómo los oligarcas, antes arrogantes y seguros de sí mismos, se convertían en súbditos sumisos y desesperados ante la presencia de Putin.

El periodista Arkady Ostrovsky, destacado observador del Kremlin para el periódico The Economist, ha entrevistado a varios de estos magnates y percibe un cambio político histórico en cómo los ultrarricos ven el futuro del país. Ya no se trata solo de lealtad, sino de una reevaluación estratégica de la estabilidad a largo plazo del régimen.

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Consecuencias económicas y proyección futura

Desde el estallido de la guerra en 2022, el Kremlin ha mantenido a raya a la élite con una política implacable de premios y castigos. Aquellos críticos han visto confiscados sus bienes, mientras que los leales han sido recompensados con lucrativos contratos gubernamentales vinculados al esfuerzo bélico.

A pesar del conflicto, la riqueza colectiva de esta clase ha alcanzado un nuevo máximo de casi US$700.000 millones. La revista Forbes reporta actualmente la existencia de 155 multimillonarios rusos, el número más alto registrado. Esta paradoja financiera sugiere que, aunque políticamente domesticados, los oligarcas continúan operando con un interés creciente en lo que ocurrirá en Rusia una vez que el ciclo de liderazgo de Putin finalice.