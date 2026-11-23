Afección climática severa golpea la Península con lluvias y nieve acumulada de hasta 25 cm en montañas. Las temperaturas caen drásticamente, superando los 5 °C bajo cero en el interior.

Una masa de aire gélido está transformando el paisaje meteorológico de la Península Ibérica, provocando una oleada de frío que impacta directamente a la ciudadanía desde este martes. Las predicciones indican que las temperaturas diurnas se mantendrán por debajo de los 10 ºC, mientras que las nocturnas descenderán incluso por debajo de los 5 ºC, con probabilidades altas de heladas en amplias zonas del interior. Este cambio brusco no solo afecta al bienestar térmico, sino que también impone restricciones a la movilidad y al consumo energético debido a la bajada pronunciada del termómetro.

Proyección de Nieve en Zonas Montañosas del Norte

Las provincias del norte y las sierras centrales se preparan para recibir precipitaciones sòlidas de consideración, con acumulaciones que podrían superar los 20 o incluso 25 centímetros de nieve nueva en el periodo próximo. El Sistema Central será uno de los epicentros de esta nevada, donde se espera acumular cerca de cinco centímetros de nieve de aquí al viernes. En el Pirineo, la situación es aún más intensa, con predicciones de acumulación entre 10, 15 e incluso 20 centímetros, especialmente en las zonas de mayor altitud donde el agua caerá directamente en forma de cristalino.

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Además de estas grandes sierras, la meteorología advierte de acumulaciones significativas en otras formaciones montañosas como la Cordillera Cantábrica y la Ibérica. Específicamente, en las provincias de La Rioja, Soria y Burgos, las cifras podrían situarse cerca de los cinco centímetros e incluso rozar los diez centímetros en el extremo oriental de estas regiones. Por el contrario, el sur de Teruel experimentará una presencia mucho menor de nieve, lo que evidencia la variabilidad geográfica de este fenómeno climático que aísla ciertas zonas de la intensidad principal.

Descenso Térmico y Zonas Libres del Frío Extremo

A medida que avanza la semana, el termómetro seguirá una tendencia bajista constante, especialmente marcada en el noroeste del país. Para el miércoles, se producirá una nueva caída importante de las temperaturas, creando un ambiente frescor que penetrará incluso en las zonas tradicionalmente más cálidas del sur. Ciudades como Málaga verán cómo sus máximas bajan de los 20 ºC, mientras que en el corazón de la meseta, ubicaciones como Madrid, Valladolid, Burgos o Soria registrarán condiciones por debajo de los 10 ºC durante el día.

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Las mínimas nocturnas serán particularmente preocupantes para la población de buena parte del interior de la Península, donde se esperan valores inferiores a los 5 ºC. Esta situación contrasta dramáticamente con la costa mediterránea, que actúa como un refugio térmico donde las temperaturas se mantendrán por encima de los 20 ºC, permitiendo un clima mucho más benigno que el restante del país. Esta disparidad obliga a los ciudadanos a ajustar su vestimenta y preparativos según la región específica donde se encuentren, marcando una clara división climática nacional.

Impacto en la Vida Diaria y Próximos Días

La combinación de lluvia generalizada que se extiende por casi todo el territorio desde el martes, seguida de un endurecimiento del frío el miércoles, plantea desafíos prácticos para la logística y la vida cotidiana. La persistencia de estas bajas temperaturas y la posible acumulación de nieve en las carreteras de montaña requieren precaución extrema por parte de los conductores y la necesidad de garantizar suministros adecuados en zonas aisladas. Las autoridades sanitarias y civiles suelen emitir alertas en estos escenarios para proteger a los colectivos vulnerables del hipotermia y otras complicaciones relacionadas con el frío intenso.

La evolución de esta borrasca indica que, aunque el miércoles haya menos lluvia, el frío no cederá, manteniendo un ambiente gélido que podría extenderse hasta el fin de semana. Los residentes en las provincias afectadas por las nevadas y heladas deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas locales para tomar medidas preventivas como el aislamiento de tuberías o la revisión de sistemas de calefacción. La estabilidad de este periodo frío depende de la trayectoria de las masas de aire ártico que se desplazan hacia la región, definiendo así los próximos días de la temporada.