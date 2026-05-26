Olas de calor históricas en Europa: cómo el cambio climático está pulverizando récords de temperatura en primavera

Europa Occidental experimenta una ola de calor excepcional para mayo, con récords batidos por amplios márgenes. Los científicos vinculan la intensidad del evento al calentamiento acelerado de la región, más del doble del promedio global, y advierten que fenómenos meteorológicos similares a los del pasado ahora generan temperaturas extremas sin precedentes.

El calentamiento global está provocando olas de calor históricas en Europa Occidental, donde esta semana se han pulverizado récords de temperatura de manera excepcional, especialmente para el mes de mayo.

En Reino Unido, las temperaturas superaron los 35°C, más de 2°C por encima del récord histórico para mayo, según la Oficina Meteorológica británica (Met Office). En Francia, Météo-France reporta una ola de calor temprana sin precedentes, con cientos de récords batidos en todo el país. Irlanda vio superado su récord de temperatura de mayo en más de 1°C, mientras que Alemania, Italia, España y Suiza también experimentaron condiciones inusualmente calurosas para la primavera.

La causa inmediata es un "domo de calor": una zona de alta presión atrapada sobre Europa que retiene aire cálido. Sin embargo, los científicos atribuyen la intensidad extraordinaria de este evento al cambio climático de origen humano, impulsado por la quema de carbón, petróleo y gas. Europa se ha calentado a un ritmo de 0,56°C por década en los últimos 30 años, más del doble del promedio mundial, según Copernicus.

Richard Betts, de la Met Office, señala que las olas de calor son ahora más severas debido al calentamiento basal del clima. Erich Fischer, de la ETH de Zúrich, explica que en un clima que se calienta rápidamente, fenómenos meteorológicos similares a los del pasado pueden pulverizar récords por varios grados, no por décimas.

Este patrón no es exclusivo de Europa: en marzo, cerca del 30% de las estaciones meteorológicas de Estados Unidos batieron récords de temperatura para esa época, con márgenes "absolutamente absurdos" en el oeste, según Berkeley Earth. Estos eventos ocurren en un mundo aproximadamente 1,4°C más cálido que a finales del siglo XIX, destacando la rápida transformación del clima y la necesidad urgente de reducir emisiones





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