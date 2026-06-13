Ola de protestas y disturbios sacude el Reino Unido tras el apuñalamiento en Belfast

Una serie de protestas violentas se propagan por ciudades británicas como Liverpool, Brighton y Glasgow, protagonizadas por grupos de ultraderecha y antifascistas en un clima de alta tensión. Las movilizaciones comenzaron tras el apuñalamiento de un ciudadano en Belfast por un refugiado sudanés y han escalado hacia enfrentamientos, ataques a propiedades y una fuerte polarización ideológica visible en símbolos como banderas de Israel y Palestina. Las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad para contener la violencia, mientras las redes sociales amplifican las convocatorias.

Las protestas y disturbios continúan extendiéndose por el Reino Unido, con nuevos enfrentamientos registrados en ciudades clave como Liverpool, Brighton y Glasgow. La chispa inicial surgió en Belfast tras el apuñalamiento de un ciudadano local, presuntamente a manos de un refugiado de origen sudanés.

Este incidente desencadenó una ola de movilizaciones que rápidamente derivaron en actos de violencia, incluyendo ataques a vehículos, autobuses y edificios, así como enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y desalojos forzosos en varias localidades. Grupos de ultraderecha y colectivos antifascistas han coincidido en las calles en un clima de máxima tensión, con consignas que abogan por deportaciones masivas y lemas como "queremos recuperar nuestras calles" por parte de algunos manifestantes.

En Glasgow, la polarización ideológica se hizo visible con la presencia simultánea de banderas de Israel entre los grupos de extrema derecha y banderas palestinas y ucranianas entre los contramanifestantes, ilustrando cómo el conflicto internacional permea las protestas domésticas. Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad para contener la escalada de violencia y evitar que los incidentes graves de los últimos días se repitan o expandan.

La tensión sigue siendo elevada, con las fuerzas de seguridad en estado de alerta, mientras que las redes sociales han actuado como amplificador de convocatorias y discursos, facilitando la movilización de simpatizantes y la extensión de las concentraciones a otras ciudades británicas. Este escenario refleja una profunda fractura social y política, donde discursos de odio y xenofobia se mezclan con respuestas desolidaridad y antifascismo, generando un ciclo de confrontación que las autoridades intentan contener con medidas policiales pero sin abordar las causas estructurales de la polarización





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