Ola de Leyes Estatales para Proteger a Niños de Padres Migrantes Detenidos

Mientras el gobierno federal intensifica las deportaciones, varios estados de EE. UU. buscan salvaguardar los derechos de los niños que quedan sin cuidado tras la detención de sus padres migrantes, enfrentando traumáticas separaciones y obstáculos para la reunificación familiar.

En medio de la intensificación de las operaciones de deportación prometidas por el presidente Donald Trump, que se perfilan como las de mayor envergadura en la historia de Estados Unidos, una serie de estados están tomando medidas legislativas para evitar que los niños de padres detenidos, que carecen de otros familiares o amigos disponibles, sean absorbidos por el sistema de cuidado temporal .

La falta de un registro centralizado por parte del gobierno federal sobre la cantidad de niños que ingresan a este sistema como resultado de operativos migratorios dificulta la cuantificación precisa de la frecuencia con la que ocurren estas separaciones. En Oregon, hasta el pasado mes de febrero, se registraron dos casos de niños ubicados en hogares temporales tras ser separados de sus padres en contextos de detención migratoria, según información proporcionada por Jake Sunderland, portavoz del Departamento de Servicios Humanos del estado. Sunderland enfatizó la singularidad de estos casos, declarando que antes del otoño de 2025, situaciones de esta índole nunca se habían presentado. Para mediados de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantenía detenidas a casi 70.000 personas, superando el récord anterior de 73.000 en enero, lo que representa un incremento del 84% respecto al año previo. Una investigación de ProPublica reveló que, hasta agosto de 2025, aproximadamente 11.000 niños con ciudadanía estadounidense eran hijos de padres detenidos desde el inicio de la administración Trump. Adicionalmente, el medio NOTUS informó en febrero que al menos 32 niños con padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales a lo largo de siete estados. Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización dedicada a la defensa legal de los derechos de la infancia, expresó su sospecha de que la cifra real es considerablemente mayor, calificando el número reportado como excesivamente bajo. La separación de los padres representa una experiencia profundamente traumática para los niños, con consecuencias significativas para su salud física y mental, incluyendo el desarrollo de trastorno de estrés postraumático. La exposición a estrés prolongado e intenso puede debilitar el sistema inmunológico, propiciar infecciones recurrentes y generar problemas en el desarrollo infantil. La organización KFF, dedicada a la difusión de información sobre salud, advierte que este denominado estrés tóxico está asociado con daños en las áreas cerebrales responsables del aprendizaje y la memoria. Durante el primer mandato de Trump, estados como Maryland, Nueva York, Washington y Virginia implementaron modificaciones a sus leyes para permitir que tutores pudieran asumir derechos parentales temporales en casos vinculados a la migración. Ahora, con el retorno de Trump al poder el año pasado y el consecuente aumento de los controles migratorios, se observa una renovada oleada de respuestas a nivel estatal. En Nueva Jersey, los legisladores están evaluando un proyecto de ley que busca modificar la legislación existente, la cual permite a los padres designar tutores temporales en situaciones de fallecimiento o incapacidad. La propuesta amplía las causas válidas para dicha designación, incluyendo la separación debido a controles migratorios federales. El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes destinadas a proteger a las familias afectadas por acciones de control migratorio. La ley de California, denominada Ley del Plan de Preparación Familiar (Family Preparedness Plan Act), faculta a los padres a designar tutores y compartir derechos de custodia, en lugar de que sus derechos queden suspendidos durante el periodo de detención. Una vez liberados y reunificados con sus hijos, recuperan la totalidad de sus derechos parentales. Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal con sede en Los Ángeles, señaló la existencia de importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño es incorporado al sistema de custodia estatal. Si un niño es placementado en cuidado temporal y ninguno de los padres puede participar en los procesos judiciales requeridos debido a su detención o deportación, las posibilidades de una reunificación familiar exitosa disminuyen considerablemente. Según investigaciones de la Brookings Institution, se estima que 5,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses residen con al menos un padre o familiar sin estatus migratorio legal, y dentro de este grupo, 2,6 millones tienen a ambos padres en esta situación. Santana reiteró su predicción de que el número de casos de separación familiar seguirá en aumento a medida que la administración Trump avance con su agenda migratoria, incrementando así el riesgo para que más niños terminen en el sistema de cuidado temporal. Las directivas del ICE estipulan que la agencia debe realizar esfuerzos para facilitar la participación de los padres detenidos en procedimientos de tribunales de familia, bienestar infantil o tutela. Sin embargo, Santana manifestó que no hay certeza de que el ICE esté cumpliendo con estas normativas. Los funcionarios del ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo. Guzman recordó que, antes de la modificación de la ley en California, la única circunstancia que permitía a un padre compartir derechos de custodia con otro tutor era la posesión de una enfermedad terminal





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