Ola de calor primaveral: Temperaturas récord y tormentas a la vista

Abril sorprende con temperaturas veraniegas que superan los 30 grados en gran parte de España, debido a un anticiclón y aire cálido. Se anuncian tormentas en zonas montañosas y el fin de semana mantendrá el calor, con previsiones de hasta 37 grados para el martes.

Abril despliega un manto veraniego inesperado, con termómetros que superan los 30 grados en diversas zonas de la península. El viernes ya se registraron temperaturas dignas de pleno verano en Extremadura, superando ampliamente lo que sería propio de la primavera que nos corresponde. Esta anomalía térmica se debe a la persistencia de un anticiclón dominante y a una masa de aire muy cálida que se mantendrá al menos hasta el final del fin de semana.

El sábado se presentará mayormente soleado gracias a la influencia del anticiclón. Sin embargo, a lo largo de la jornada, se prevé el desarrollo de nubes de evolución, especialmente en las zonas montañosas. Estas nubes podrían desembocar en tormentas en la cornisa cantábrica, con especial atención en el Sistema Ibérico, donde se esperan avisos por tormentas fuertes, así como en los Pirineos. La Bética tampoco escapará a la posibilidad de algún chubasco tormentoso durante la tarde. En las islas Canarias, se anticipan algunos chubascos y la persistencia de la calima. Las temperaturas continuarán marcando valores extraordinarios, situándose muy por encima de lo habitual para el mes de abril. En el centro, sur y norte de la península, se esperan máximas superiores a los 30 grados. Las zonas costeras experimentarán un ligero alivio, con temperaturas más agradables rondando los 20 grados. De cara al domingo, la atención volverá a centrarse en la actividad tormentosa. Se esperan desarrollos nubosos significativos, acompañados de granizo y rachas de viento fuertes, principalmente por la tarde en el Sistema Central, el Sistema Ibérico, la cornisa cantábrica y algunas zonas de la Bética. Las temperaturas para el domingo se mantendrán elevadas. Se prevén alrededor de 30 grados en Ourense, y valores cercanos a esta cifra en el centro de Extremadura, Andalucía, la Región de Murcia y la cuenca del Ebro. Mirando un poco más allá, el próximo martes se perfila como un día potencialmente récord en cuanto a temperaturas. Se anticipan máximas de hasta 37 grados en ciudades como Sevilla, Zaragoza y Guadalajara. Este escenario, si se confirma, sería totalmente extraordinario, aunque aún es pronto para tener una certeza absoluta. En contraste, en el norte de la península, se esperan temperaturas más frescas, ofreciendo un respiro frente al calor generalizado. La previsión meteorológica subraya la excepcionalidad de la situación actual, instando a estar atentos a las actualizaciones. Toda la actualidad y el mejor contenido meteorológico se puede seguir de cerca para mantenerse informado sobre la evolución de este episodio de calor primaveral





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