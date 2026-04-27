Ola de Calor Extrema Abarca México: 'Domo de Calor' Provoca Temperaturas de Hasta 45°C

Una ola de calor sin precedentes, impulsada por el fenómeno del 'domo de calor', azota a México, con temperaturas que alcanzan los 45°C en varios estados. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre los riesgos para la salud y recomienda medidas preventivas.

Una intensa ola de calor , provocada por un fenómeno conocido como el ' domo de calor ', está afectando a gran parte de México . Temperatura s extremas, alcanzando hasta los 45 °C, se pronostican para siete estados: Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

El calor también es considerable en otras entidades, cubriendo aproximadamente el 90% del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuye esta situación a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que ha generado una onda de calor persistente.

Incluso la Ciudad de México experimenta temperaturas superiores a los 30 °C, un hecho inusual para esta época del año, y sufre de mala calidad del aire debido a la alta radiación solar y la falta de viento, lo que favorece la acumulación de ozono. Este fenómeno se replica en otras grandes ciudades del país, donde los contaminantes permanecen más tiempo en el ambiente.

El SMN recomienda a la población mantenerse hidratada, usar ropa de manga larga de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores. El 'domo de calor' se forma cuando una masa de aire caliente queda atrapada bajo una zona de alta presión atmosférica, elevando las temperaturas en una amplia región.

Los científicos vinculan el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos eventos con el calentamiento global y la actividad humana, específicamente las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles. Estas emisiones atrapan el calor en la atmósfera, provocando fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor.

El calentamiento del agua oceánica también juega un papel crucial, ya que el aire caliente es empujado hacia la tierra y queda atrapado por sistemas de alta presión, intensificando aún más el calor. La situación actual subraya la urgencia de abordar el cambio climático y reducir las emisiones para mitigar los efectos de estos eventos climáticos extremos.

La persistencia de este fenómeno no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también puede tener impactos significativos en la agricultura, el suministro de agua y la economía en general. Es fundamental que las autoridades y la sociedad en su conjunto tomen medidas para adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas y proteger a las poblaciones más vulnerables.

La comprensión de los mecanismos que impulsan el 'domo de calor' y su relación con el cambio climático es esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y mitigación. La colaboración internacional y el compromiso con la reducción de emisiones son cruciales para abordar este desafío global y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

La situación actual en México es un claro ejemplo de los impactos del cambio climático en el mundo y la necesidad de actuar con urgencia para proteger nuestro planeta





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