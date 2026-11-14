Oihan Sancet afirma que sueña jugar Mundial con Euskadi

Oihan Sancet declara su deseo de representar a Euskadi en el Mundial, generando debate. Lama cuestiona estas palabras y el contexto de la convocatoria.

El futbolista internacional español Oihan Sancet, jugador del Athletic Club, ha manifestado públicamente su aspiración de representar a Euskadi en un futuro Mundial de fútbol durante una rueda de prensa. Estas declaraciones, realizadas con motivo del encuentro entre la selección de Euskadi y Venezuela programado para este sábado, han provocado un intenso debate mediático inmediato.

En su intervención, Sancet expresó con claridad su deseo más ambicioso al asegurar: Ojalá el día de mañana podamos jugar el Mundial con la selección de nuestro país, Euskadi. Este jugador, convocado recientemente en varias ocasiones con la selección española absoluta, ha identificado ese escenario como el principal objetivo a conseguir para su carrera deportiva.

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El contexto de la competición

Las palabras del centrocampista surgieron en el contexto de la preparación para el amistoso internacional que enfrentará al combinado vasco ante la selección de Venezuela. Este partido está fijado para disputarse el próximo sábado, sirviendo como escenario para que el Athletic Club presente a uno de sus pilares clave en un marco de relevancia política y deportiva local.

La reacción de Raúl García Lama

El periodista deportivo Raúl García Lama ha cuestionado directamente la conveniencia de tales afirmaciones, sugiriendo que el contexto de las convocatorias españolas influye en la discreción del jugador. Lama declaró: Si a Sancet le hubiera llamado habitualmente el seleccionador, no creo que las hubiera hecho, añadiendo además que, independientemente de lo que se diga, el pensamiento subyace en el futbolista.

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Lama matizó su postura aclarando que no niega la existencia de ese deseo interior, sino la decisión de verbalizarlo públicamente. Respondió con firmeza: Yo no estoy diciendo que no lo piense, sino que no lo diría. Esta intervención coloca al jugador en el ojo del huracán mediático, destacando la complejidad de la identidad deportiva en una región con un estatus administrativo particular dentro del fútbol español.

Implicaciones y futuras convocatorias

La situación actual de Sancet en la selección nacional es un factor determinante en estas controversias. Hasta la fecha, ha disputado cuatro partidos con la selección española absoluta y ha acumulado dieciocho internacionalidades en las categorías inferiores. Esta trayectoria lo sitúa como un referente dentro de la cantera nacional, pero también como un caso de estudio sobre la lealtad regional frente a las dinámicas de la Real Federación Española de Fútbol.

Lo que sigue a estas declaraciones dependerá en gran medida de la política de convocatoria del seleccionador nacional y de la respuesta institucional por parte de las entidades deportivas. Los próximos meses serán cruciales para determinar si estas palabras se interpretan como una aspiración legítima o como una provocación innecesaria para las relaciones bilaterales en el fútbol.