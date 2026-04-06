OIEA Alerta Sobre Riesgo de Accidente Nuclear en Irán por Actividad Militar Cerca de Bushehr

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advierte sobre el peligro de un accidente radiológico en la central nuclear de Bushehr, Irán, debido a la actividad militar en curso. La situación se agrava por las amenazas de Estados Unidos y la tensión regional.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA ) emitió una severa advertencia el lunes, alertando sobre la posibilidad de un “grave accidente radiológico” con alcance transfronterizo debido a la actividad militar en las cercanías de la central nuclear iraní de Bushehr . El domingo, un proyectil impactó en una zona próxima a la planta, conocida como BNPP, marcando el cuarto incidente de este tipo desde el inicio de la guerra, según la agencia estatal de noticias iraní Tasnim.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó su preocupación por la persistente actividad militar cerca de la planta, que se encuentra en funcionamiento y contiene importantes cantidades de combustible nuclear. Grossi enfatizó que la situación representa un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente, tanto en Irán como en países vecinos. Un análisis independiente, confirmado por el OIEA, reveló que los impactos recientes se produjeron a escasos metros del perímetro de la planta, a tan solo 75 metros, aunque la central en sí no sufrió daños directos. \La declaración del OIEA se produce en un contexto de creciente tensión, tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar centrales eléctricas iraníes y escalar el conflicto si no se reabría el estrecho de Ormuz. Trump publicó en sus redes sociales una amenaza directa, sugiriendo que el martes sería un día de ataques contra infraestructuras clave en Irán. Paralelamente, la agencia Reuters informó sobre una propuesta para poner fin a las hostilidades, que podría entrar en vigor el mismo lunes. Axios, por su parte, reportó que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban debatiendo un posible alto el fuego temporal de 45 días, como parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir al cese definitivo de la guerra. Sin embargo, Irán ha rechazado esta propuesta, argumentando que permitiría a sus adversarios reagruparse y prepararse para una continuación del conflicto. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, declaró que Irán aboga por el fin de la guerra y la prevención de futuros conflictos, según la agencia estatal de noticias IRNA. Baghaei también criticó las amenazas de Trump, calificándolas de incompatibles con cualquier proceso diplomático. \La situación se agrava aún más con las declaraciones del portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, quien advirtió que cualquier nuevo ataque contra objetivos civiles desencadenaría una represalia iraní de mayor magnitud, con pérdidas “varias veces superiores”, según Tasnim. Esta escalada de retórica y la persistente actividad militar en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr aumentan considerablemente el riesgo de un accidente radiológico con consecuencias potencialmente catastróficas. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación, instando a todas las partes a la moderación y al diálogo para evitar una crisis de mayores proporciones. La vulnerabilidad de la central nuclear y la proximidad de los enfrentamientos militares resaltan la urgencia de encontrar una solución pacífica al conflicto





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