OHLA contrata a abogados para representar sus intereses en conflicto con Syncore

La compañía OHLA ha contratado a un despacho de abogados para representar sus intereses en un conflicto con la empresa chilena Syncore. La disputa se remonta a un contrato por el que OHLA adjudicó a la filial de OHLA la ejecución de un proyecto de 200 millones de dólares.

La compañía OHLA ha contratado a un despacho de abogados para representar sus intereses en un conflicto con la empresa chilena Syncore . La disputa se remonta a un contrato por el que OHLA adjudicó a la filial de OHLA la ejecución de un proyecto de 200 millones de dólares.

Sin embargo, la filial de OHLA, OHLI, incumplió sistemáticamente sus obligaciones y provocó sobrecostes para Syncore. A raíz de los impagos y los mayores costes asumidos por los incumplimientos de OHLI, Syncore presentó una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) de Santiago de Chile. El tribunal declaró que OHLI debía pagar 14,2 millones de euros como principal y 4,2 millones de euros como intereses.

OHLA reclama un error de cálculo en el laudo para revertir la condena y cobrar 40 millones. La compañía chilena Syncore ha detallado que confía en lograr un resultado favorable y que OHLA se haga cargo de la deuda. La justicia chilena ha ratificado el fallo y OHLA ha constituido voluntariamente una garantía solidaria a favor de Syncore en noviembre de 2019





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OHLA Syncore Contrato Proyecto Conflicto

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