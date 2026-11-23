Sport Life Ibérica ofrece hasta 47% de descuento en calzado Asics con promoción Black Friday. Zapatillas desde 80€ con 20% extra en outlet digital.

La empresa Sport Life Ibérica S.A.U. ha lanzado una promoción exclusiva para la temporada de Black Friday, ofreciendo un descuento adicional del 20 % en su outlet digital cuando el cliente adquiere dos pares de zapatillas deportivas. Esta oferta especial aplica sobre una selección de modelos de la marca Asics, permitiendo a los consumidores ahorrar significativamente en calzado de alto rendimiento diseñado para corredores de diferentes niveles. Los precios finales varían según el modelo específico elegido, con opciones disponibles por tan solo 80 € en paquetes de dos unidades.

Tecnología y precios de las zapatillas Asics

El modelo de entrada en esta promoción destaca por ser más ligero y contar con mayor recuperación de energía que su versión anterior, lo que facilita una carrera más rápida y eficiente. La mediasuela utiliza espuma FF BLAST MAX, un material inspirado en el rebote de una cama elástica que favorece una pisada suave y enérgica. El precio base de esta zapatilla es de 150 €, pero durante la campaña de Black Friday se puede adquirir por 105 €. Si el comprador decide adquirir un segundo par, el precio final por esta unidad baja a 84 € tras aplicar el 20 % de descuento extra. Los deportistas la han considerado rápidamente como la opción preferida para el entrenamiento diario debido a su diseño único y su ajuste personalizado.

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GEL-KAYANO 30 y estabilización avanzada

La modelo GEL-KAYANO 30 se presenta como la zapatilla de estabilidad más avanzada desarrollada por Asics hasta la fecha, diseñada específicamente para permitir que el corredor mantenga su actividad física durante más tiempo sin perder comodidad. Este calzado incorpora el revolucionario sistema 4D GUIDANCE SYSTEM, una tecnología que se adapta dinámicamente para proporcionar estabilidad en los momentos exactos en que el corredor la necesita. Esta innovación combina la tecnología PureGEL, conocida por su suavidad y superior absorción de impactos, con la espuma FF BLAST PLUS. El resultado es una reducción notable de la presión sobre las articulaciones, garantizando una sensación de sujeción segura y comodidad duradera. El precio original de este modelo es de 200 €, pero la oferta de Black Friday permite obtenerlo por 140 €. Adquiriendo dos unidades, el precio por par desciende a 112 €.

GEL-NIMBUS 27 y máxima amortiguación

La zapatilla GEL-NIMBUS 27 está concebida para ofrecer la máxima comodidad al correr y proporcionar una experiencia de paz interior, ideal para quienes buscan el bienestar mental a través del running. Su característica principal es la amortiguación máxima, que es superior a la de generaciones anteriores, permitiendo distancias más largas sin fatiga. La combinación de la tecnología PureGEL en la zona del retropié con la espuma FF BLAST PLUS en la mediasuela crea una experiencia de aterrizaje suave y una absorción de impactos mejorada. Además, el modelo cuenta con un nuevo diseño en la parte superior y el cuello, lo que asegura un ajuste cómodo sin precedentes. Al igual que los modelos anteriores, su precio base es de 200 €, bajando a 140 € con la promoción y a 112 € si se compra en conjunto con otra zapatilla en la oferta.

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Adaptación y actualización del modelo GEL-1090

Este modelo representa una actualización significativa del diseño de la mediasuela, combinando la espuma FF BLAST PLUS con una suela FluidRide para maximizar la comodidad durante la carrera. La tecnología PureGEL sigue siendo un elemento central, proporcionando una excelente absorción de impactos que ayuda a reducir la presión en las articulaciones del usuario. Los precios de esta versión específica son ligeramente más bajos en comparación con los modelos premium, con un precio original de 160 €. Durante la promoción de Black Friday, el costo se reduce a 112 €. Para los clientes que opten por llevarse dos pares, el precio por unidad se consolida en 89,60 €, manteniendo el descuento adicional del 20 % sobre la oferta principal.

GEL-TRABUCO 13 GTX para trail running

La GEL-TRABUCO 13 GTX es la solución definitiva para el trail running todoterreno, diseñada para ofrecer un agarre superior y máxima comodidad en caminos de tierra sin que el agua afecte el rendimiento. Esta zapatilla incorpora la espuma FF BLAST PLUS ECO, que garantiza aterrizajes cómodos y reduce el impacto en las articulaciones, mientras que la suela ASICSGRIP proporciona una tracción excelente incluso en condiciones meteorológicas cambiantes. Una característica distintiva es la Rock Protection Plate, una placa protectora que protege el pie de las rocas y los terrenos irregulares, asegurando que nada detenga al corredor en su ruta. El precio original de este modelo especializado es de 160 €, pero la promoción permite adquirirlo por 100 €. Al comprar dos artículos, el precio por par baja a 80 €.

Condiciones de la promoción y datos del vendedor

La oferta está gestionada por Sport Life Ibérica S.A.U., una empresa con cif A - 82090952 y domicilio social situado en la calle Nestares 20, 28045 Madrid, España. Para cualquier consulta o gestión de datos, la empresa puede ser contactada a través del teléfono 913470100 o mediante el correo electrónico sportlifeiberica@slib.es. Los clientes deben tener en cuenta que, al registrarse o participar, dan su consentimiento expreso para que sus datos personales, que incluyen nombre, apellidos, usuario, contraseña, email, dirección, teléfono, género y fecha de nacimiento, sean tratados por la empresa. Este tratamiento incluye la prospección de mercado y el marketing electrónico para el envío de información publicitaria sobre productos y servicios de Sport Life Ibérica S.A.U.