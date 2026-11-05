Oferta de viaje al Medio Maratón de Nueva York con dorsal garantizado

Sportravel presenta paquete todo incluido para el Medio Maratón de Nueva York con vuelo, hotel y dorsal asegurado por 250 euros. La oferta facilita la organización y la experiencia para corredores nacionales e internacionales.

El Medio Maratón de Nueva York de 2027 ofrece a los corredores la posibilidad de combinar la prueba con una visita turística a una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Sportravel anuncia un paquete que incluye vuelo, alojamiento, asistencia y dorsal garantizado por 250 euros.

Detalles del paquete Sportravel

Con el paquete de Sportravel, los participantes podrán volar directo desde Madrid a Nueva York y alojarse en el Hotel M Social New York Times Square. El hotel cuenta con cuatro estrellas y ofrece entre cuatro y cinco noches de estancia. Además, la compañía garantiza la entrega del dorsal y acompaña a los corredores en la salida.

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El itinerario se concentra en los momentos previos a la carrera para que los usuarios puedan dedicarse al entrenamiento y al disfrute de la ciudad. El equipo de asistencia de Sportravel se mantiene disponible durante toda la estadía, desde la llegada hasta la finalización del evento.

Recorrido del Medio Maratón y atractivo turístico

El recorrido de 21,097 kilómetros comienza en Brooklyn, cerca del Prospect Park, y avanza hacia el East River. Desde allí se cruza el emblemático Puente de Manhattan y se atraviesan barrios como el Lower East Side y Midtown. Times Square se vuelve punto central antes de dirigirse al final del recorrido en Central Park.

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Este itinerario ofrece a los corredores la oportunidad de pasar por los lugares más emblemáticos de la urbe, y al mismo tiempo completar una distancia exigente pero menos abrumadora que el maratón completo. La distancia media estimada permite un equilibrio entre el reto físico y la exploración urbana.

Condiciones y valor añadido del dorsal garantizado

El precio fijo de 250 euros a la persona cubre la entrega del dorsal y la participación definitiva en la carrera. Los clientes que elijan opcionalmente servicios adicionales pueden personalizar su experiencia; sin embargo, el costo del dorsal no cambia, garantizando la inscripción sin sorpresas.

El dorsal garantizado es una característica clave para los corredores que deseen asegurar su lugar sin competir por tiras disponibles en el punto de venta. Con esta medida los participantes pueden concentrarse en el entrenamiento y la preparación mental.

Impacto para los corredores y próximos pasos

Para los corredores que quieran estrenar una prueba internacional, el Medio Maratón de Nueva York representa una primera experiencia accesible. Los participantes que hayan corrido el maratón completo pueden optar por esta distancia para disfrutar de la ciudad sin el agotamiento total del evento.

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Los interesados pueden solicitar la reserva a través de la página oficial de Sportravel y recibir asistencia personalizada. La disponibilidad de vuelos y alojamiento se confirma una vez se verifican los detalles del itinerario.

En conclusión, la oferta de Sportravel simplifica la logística de participar en el Medio Maratón de Nueva York de 2027 y promete una experiencia memorable para corredores de todas las categorías.