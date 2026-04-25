Ofensiva Independentista en Mali: FLA Toma Kidal y Ataques Simultáneos en Bamako

Grupos independentistas del norte de Mali lanzan una operación para expulsar al ejército y toman la ciudad de Kidal, mientras ataques coordinados sacuden Bamako y otras ciudades del centro del país. La situación agrava la inestabilidad en la región del Sahel.

Una nueva ola de violencia ha sacudido a Mali este sábado, con el lanzamiento de una operación por parte de grupos independentistas del norte del país para expulsar al ejército de sus territorios y la toma de la estratégica ciudad de Kidal .

El Frente de Liberación del Azawad (FLA), a través de su portavoz Mohamed Elmaouloud Ramadane, anunció el inicio de lo que denominaron 'la batalla de la liberación', con el objetivo de controlar la vasta región desértica del Azawad, que representa aproximadamente el 60% del territorio maliense. La ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión y colapso de los acuerdos de paz de 2015, tras una ofensiva gubernamental en 2023 que logró desalojar a los combatientes secesionistas de las principales ciudades del norte.

El FLA, una coalición de movimientos políticos y militares, incluyendo el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), busca la independencia de la región. El FLA ha afirmado que sus combatientes se mueven libremente por Kidal y ha reportado el derribo de dos helicópteros militares.

Además, han entrado en la ciudad de Gao, ubicada a 350 kilómetros de Kidal, tomando el control de posiciones militares en sus alrededores, aunque aún no han logrado el control total de la ciudad. Paralelamente a la ofensiva en el norte, grupos armados han perpetrado ataques coordinados en Bamako, la capital, y en varias ciudades del centro del país, incluyendo Kati, Sévaré y Mopti.

Estos ataques, que incluyeron detonaciones en el aeropuerto de Bamako, han sido atribuidos a dos grupos distintos: el FLA en el norte y el Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), una filial de Al Qaeda en el Sahel, en la región central y en Bamako. Aunque el JNIM aún no ha reivindicado formalmente los ataques, fuentes militares y testigos señalan su participación.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali ha informado que los 'grupos armados terroristas' han sido repelidos por el ejército, con la neutralización de varios combatientes y la destrucción de equipamiento, sin especificar las ubicaciones exactas de los enfrentamientos. La situación es particularmente preocupante debido a la posible implicación de las juntas militares de Burkina Faso y Níger, que actualmente apoyan al ejército maliense.

El FLA ha instado a estos países a mantener la neutralidad en el conflicto. La escalada de violencia se produce en un momento crítico para Mali, un país que ha estado sumido en la inestabilidad y la violencia durante más de una década, debido a la insurgencia de grupos secesionistas en el norte y la presencia de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente a los acontecimientos.

La Unión Africana (UA), a través de su presidente Mahmoud Ali Youssouf, ha condenado enérgicamente los ataques, expresando su preocupación por la seguridad de la población civil y reafirmando su compromiso con la promoción de la paz, la seguridad, la buena gobernanza y la estabilidad en Mali. La UA ha expresado su plena solidaridad con el pueblo maliense, su gobierno y sus fuerzas de seguridad.

Estos ataques ocurren en un contexto ya marcado por la tragedia, con recientes informes de al menos 49 civiles y 15 militares muertos en ataques separados contra un barco de pasajeros y una base militar en Mali. La compleja situación en Mali se caracteriza por la interacción de múltiples actores y motivaciones, incluyendo el separatismo tuareg, el extremismo yihadista, la inestabilidad política y la competencia por los recursos.

La falta de una solución política duradera y la persistencia de la pobreza y la exclusión social contribuyen a la radicalización y al reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados. La respuesta del gobierno maliense, apoyado por sus aliados regionales, se centra principalmente en la acción militar, pero se necesita un enfoque más integral que aborde las causas profundas del conflicto y promueva el diálogo y la reconciliación





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