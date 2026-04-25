Ofensiva armada en Malí: Combates en Bamako y otras ciudades

Grupos armados lanzan una ofensiva contra las fuerzas militares en Malí, con enfrentamientos en la capital Bamako y otras ciudades clave. La junta militar insta a la calma mientras sus fuerzas intentan neutralizar a los atacantes. Se investiga la posible implicación de grupos yihadistas y tuareg.

La situación en Malí se ha deteriorado significativamente durante la madrugada de este sábado, con el inicio de una ofensiva coordinada por parte de grupos armados contra las fuerzas militares del país.

Los ataques se han concentrado en varios puntos estratégicos, incluyendo cuarteles militares ubicados en la capital, Bamako, y en otras regiones clave del territorio nacional. El Estado Mayor del Ejército maliense ha confirmado los enfrentamientos a través de sus canales oficiales en redes sociales, instando a la población a mantener la calma y a permanecer vigilante ante la evolución de los acontecimientos.

Las autoridades militares aseguran que sus fuerzas de defensa y seguridad están desplegadas y trabajando activamente para neutralizar a los atacantes y restablecer el orden. Diversos medios de comunicación locales han corroborado la información, reportando combates en ciudades importantes como Kati, Gao y Mopti, lo que indica la amplitud y la seriedad de la ofensiva.

La localidad de Kati, particularmente relevante, alberga la residencia del general Assimi Goita, líder de la junta militar que actualmente gobierna Malí tras los golpes de Estado de 2020 y 2021. La situación genera una gran preocupación, no solo por la seguridad de la capital y sus habitantes, sino también por las implicaciones políticas y regionales que podría acarrear una escalada del conflicto.

Aunque hasta el momento ningún grupo ha reivindicado formalmente la autoría de los ataques, las investigaciones preliminares apuntan a la posible participación de dos actores principales: el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), una organización yihadista vinculada a Al Qaeda, y el Frente de Liberación para el Azawad (FLA), un grupo tuareg con aspiraciones separatistas. La posible alianza entre estos dos grupos ha sido objeto de análisis por parte de fuentes de inteligencia y medios de comunicación internacionales, como Radio France Internationale, que ya en marzo de este año señalaban la existencia de conversaciones entre ambos con el objetivo de coordinar ataques contra las fuerzas armadas malíes y sus aliados internacionales.

Estos aliados incluyen a los mercenarios rusos del antiguo Grupo Wagner, ahora operando bajo el nombre de África Corps, que brindan servicios de vigilancia y seguridad a la junta militar liderada por Goita. La reciente ofensiva se enmarca en un contexto de creciente inestabilidad en la región del Sahel, donde el JNIM y el FLA han intensificado sus operaciones en los últimos meses, especialmente contra las rutas de suministro de combustible, llegando a generar graves problemas logísticos y a poner en riesgo el abastecimiento de la capital, Bamako.

La colaboración entre estos grupos, si se confirma, representaría una amenaza aún mayor para la seguridad y la estabilidad de Malí y de la región en su conjunto. La junta militar maliense, que llegó al poder a través de dos golpes de Estado en 2020 y 2021, ha establecido una alianza estratégica con otras juntas militares en la región, concretamente las de Burkina Faso y Níger.

Estas tres juntas comparten un rechazo común a la influencia de Francia, la antigua potencia colonial, y una creciente cercanía a Rusia. Esta reorientación geopolítica ha generado tensiones con los países occidentales y ha complicado los esfuerzos internacionales para abordar los desafíos de seguridad en el Sahel.

La región continúa siendo vulnerable a los ataques perpetrados por el JNIM, los separatistas tuareg y células vinculadas al Estado Islámico, lo que dificulta la implementación de programas de desarrollo y la consolidación de la paz. La junta militar maliense se había comprometido a devolver el poder a los civiles a más tardar en marzo de 2024, pero ha incumplido este compromiso, lo que ha generado críticas y desconfianza tanto a nivel nacional como internacional.

La actual ofensiva armada podría tener consecuencias significativas para el futuro político de Malí y para la estabilidad de la región del Sahel, exacerbando las tensiones existentes y complicando aún más la búsqueda de una solución pacífica y duradera al conflicto. La situación requiere una atención urgente por parte de la comunidad internacional y un compromiso renovado con la promoción de la estabilidad y el desarrollo en la región





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